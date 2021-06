Diosdado Cabello: el PSUV está preparado para una victoria el 21 de noviembre

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, aseguró que la tolda roja está preparada para conseguir una victoria electoral en las elecciones regionales del próximo 21 de noviembre.

Al referirse a la jornada de postulaciones desarrollada por las bases del Partido el pasado fin de semana, destacó, “nosotros nos estamos preparando para una victoria el 21 de noviembre”.

“Para esa victoria del 21 de noviembre nuestra gente va a ir a votar sabiendo cuáles son sus candidatos , mientras que en la oposición ¿qué va a ocurrir?: va a ocurrir que no hay nada”.

“Ellos se van a reunir en una oficina para repartir a su gente y sus candidatos”, señaló.

Durante la entrevista exclusiva concedida a Telesur, el lider de la tolda roja recalcó que “el Psuv (acusado de mil barbaridades) va a una consulta de las bases y ¿dónde está la oposición venezolana? (…) ¿Cuándo y dónde hacen elecciones primarias en Colombia o Brasil? Simplemente no las hacen. En Venezuela los resultados no reflejan otra cosa si no la voluntad de un pueblo”.

Agregó que en Venezuela nadie más puede hacer una jornada de postulaciones desde las bases; sólo el PSUV on un sistema que permite tener una cuenta en tiempo real de los resultados que van llegando.

Aseveró que la jornada de postulaciones, sirvió para mostrar a los líderes que están proponiendo desde la comunidad, “tenemos una alegría extraordinaria porque ocurrió una manifestación de compañerismo, con muy pocos incidentes”.