Diosdado Cabello: Venezuela es la casa del diálogo

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) Diosdado Cabello, reiteró este lunes que el dialogo es una gran victoria de la Revolución, ya que ha sido desde el gobierno venezolano que se ha impulsado.

«No hay alocución en la cual el Presidente no haga un llamado al diálogo y aún algunos no quieren reconocerlo, uno de ellos es el sector eclesiástico del país», dijo.

Recordó que Venezuela no fue quien pateó la mesa de diálogo en México sino EEUU. «Ante eso fijamos una posición que aún está firme, no nos volveremos a sentar hasta que las condiciones no sean las acordadas», acotó.

Cabello explicó que el diálogo es una propuesta revolucionaria que aún no es reconocida por algunos sectores.

«Cuando tú escuchas a Juanito Alimaña diciendo que estamos listos para el diálogo en México, está hablando gamelote», dijo al referirse a lo que dice Juan Guaidó, sobre la mesa de negociación.

«Lo de la Cumbre de las Américas no tiene sentido»

Respecto a la Cumbre de las Américas, Cabello señaló que no hay ningúna razón para que Cuba, Nicaragua y Venezuela sean excluidas por el anfitrión de la Cumbre que es, Estados Unidos.

«De no estar presentes, eso será parte del debate. Es EEUU ejerciendo su arrogancia, sólo con los que ellos se sienten cómodos, sólo con quiénes no los confrontan», dijo.

Igualmente, se refirió a Colombia, luego del pronunciamiento del candidato presidencial Gustavo Petro de retomar las relaciones con Venezuela de ser electo, Cabello subrayó que «ojalá no vayan a asesinarlo, que el narcogobierno de Iván Duque no vaya a asesinarlo».

«Es lógica su posición, somos vecinos, cómo van a ver como enemigo al que tienen al lado. Colombia se ha convertido en el vecino que nadie quiere. Le tocará a los que vengan tratar de acomodar la vida de los colombianos y las colombianas», dijo.