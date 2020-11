Diosdado: No podemos caer en el triunfalismo

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela y candidato a la Asamble Nacional (AN), Diosdado Cabello, desde la población El Tigre, en el estado Anzoátegui, hizo una reflexión en medio de campaña electoral y advirtió sobre los riesgos de caer en el triunfalismo.

“Hoy a 16 días ya estamos preparados, en perfecta unidad revolucionaria para alcanzar el triunfo contundente en la AN, pero no podemos caer en el triunfalismo, tenemos que seguir preparándonos. Ustedes saben jefes de calle la importancia de movilizar , informar quen votó, pero también deben hacerlo los movimientos sectoriales , todos debemos llevar ese chequeo. Ya estamos preparados para ese día , nos quedan algunas actividades… cuidemos cada detalle”, alertó.

La tolda roja de El Tigre acudió masivamente a la convocatoria

También recordó a los asistentes que si aún no tienen claro qué centro de votación les corresponde, pueden enviar un SMS y al 2406 y le será remitido sabrá dónde votar, mande su cédula, que nadie esté confundido

“Lo primero que debemos hacer al llegar a la AN es echarlos. Esos pillos se robaron hasta las cerraduras de las puertas, que son de bronce antiguas, se las robaron, los anclajes de las pocetas. Son unos pillos, una rateros., entonces hay que echarlos con los votos y tendrán que rendir cuentas , los que estaban en la jefatura de la AN tendrán que hacerlo”.

Destacó que en 5 años “solo se aprobó una sola ley, que prohibía el uso de celulares en las cárceles, en cambio nosotros aprobamos más de 970 leyes aprobamos en 15 años. Esta nueva AN desde el 5 de enero debe empezar a legislar”.

Cabello reconoció que recuperar la institucionalidad de la Asamblea Nacional va a costar tiempo, por lo que urge priorizar las leyes.

“Hoy le estamos pidiendo el voto a estas mujeres y a estos hombres. Tenemos que preguntarles qué es lo que quieren en esa AN, debemos confiar en el criterio del pueblo de Venezuela qué es lo que quiere… este pueblo tropieza, se cae pero se levanta y sigue por el camino que nos dejó el Comandante Chávez”, espetó Cabello.

A su juicio hoy día el pueblo tiene más conciencia que hace 5 o 10 años

Dejemos que chille la derecha, nosotros seguiremos avanzando el camino de la revolución. Que nos amenazan desde EEUU? – se preguntó- qué es una vuelta más para un ventilador?, dijo q manera de chanza “Son ridículos, ellos creen que con eso hacen creíbles las historias que vienen desde EEUU”.

Buscando el voto de los descontentos

El líder de la tolda roja pidió paciencia para con aquellos que están descontentos por la situación. Aseguró que ya a más de 11 millones de votantes, se les conoció su casa…”tengamos la paciencia para visitar para ir ha hablar con aquellos que están descontentos”, alertó.

“Nosotros los venezolanos no solo conocemos el cuento, sino la historia, quien no se ha quedado sin gas, levante la mano -dijo dirigiéndose a los presentes- Cada agresión debe tener una mayor respuesta revolucionaria y decisión absoluta de no dejarnos vencer, de no caer en el juego de ellos”…

Alertó a los presentes sobre el panorama que puede presentarse en caso de que la derecha se instale en el poder. “Imagínense a un vende patria con plenos poderes gobernando… se acabaría la vida… las viviendas, la salud, preparémonos para enfrentar al enemigo el 6D con fuerza , con energía vamos a la batalla y a la victoria