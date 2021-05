Diputado Correa: participación electoral vencerá las salidas violentas

El diputado opositor a la Asamblea Nacional (AN), José Gregorio Correa, aseguró este miércoles que la participación de los venezolanos en las elecciones del próximo 21 de noviembre dejará de lado las salidas violentas y golpistas.

El parlamentario aseveró que desde el sector opositor que él representa, que agrupa a varios partidos políticos bajo la denominación de Alianza Democrática, está dispuesto a participar en la próxima cita electoral y dejar de lado los caminos violentos y golpistas.

“Yo lo he dicho mucha veces, estoy dispuesto a participar en todas las elecciones que estén contempladas en la Constitución. No me anoto en Altamira, no me anoto en golpes de Estado, en salidas violentas, porque eso le hace daño es la sociedad y no al gobierno”, así lo indicó al ser consultado sobre si continuaría la línea promovida por sectores violentos de oposición encabezados por Juan Guaidó, quienes continúan llamando a la no participación y a la promoción de salidas violentas y mayores sanciones contra Venezuela.

“Nosotros tenemos una gran fuerza que es el electorado. Yo creo que tenemos un parabrisas más grande que un retrovisor”, con estas frases el diputado hizo un llamado a los electores opositores para que se sumen a la participación electoral, en los venideros comicios, evento en que, a su juicio, la oposición tendría el poder de recuperar importantes espacios de participación política.

Por último, José Gregorio Correa dijo estar de acuerdo en realizar auditorías amplias al sistema electoral y en reconocer los resultados si estos son adversos para la Alianza Democrática. “Estoy convencido que debemos participar, contarnos y saber cuántos somos”, puntualizó.