Diputado Correa pide a Chile castigar a quienes atacan a los venezolanos

El coordinador del bloque parlamentario opositor y presidente de subcomisión de Asuntos Migratorios de la Asamblea Nacional, diputado José Gregorio Correa, rechazó las recientes acciones xenófobas contra venezolanos en Chile, refiere nota de prensa.

Correa aseguró que lo ocurrido en Iquique, Chile, “tiene que ser rechazado por todos los venezolanos y la comunidad internacional”, expresó.

“Un venezolano no puede ser perseguido por ser inmigrante, por no tener su situación regularizada ante el estado chileno, no puede ser objeto de abusos ni de humillaciones porque uno venezolano en cualquier parte del mundo tiene que respetarse su dignidad”, dijo.

Asimismo, el parlamentario señaló que desde la Asamblea Nacional (AN) le reclamamos al gobierno de Chile, “que tenga toda la capacidad y energía, de castigar quienes han perseguido, vejado y humillado a cada venezolano. Un venezolano en el mundo se respeta, un ciudadano de nuestro país tiene derecho a que se le respete”, sentenció.