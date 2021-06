Diputado de VP pidió perdón por violencia de la antigua directiva

Luis Ybarra, diputado a la AN por Voluntad Popular (VP), responsable de la Juventud de ese partido de de derecha, e integrante de la comisión de ambiente del Parlamento, pidió perdón en nombre de la tolda que representa por la violencia desatada en años anteriores en el país por acciones de la antigua dirigencia de ese partido.

Aseguró en entrevista televisada que “anteriormente este partido (VP) causó mucho daño en representación de dirigentes nacionales que ha tenido, pero nosotros… yo, en nombre de la dirección nacional de hoy en día… pedimos perdón”, aseguró.

Explicó que dicha violencia se trata de “algo que ni siquiera nosotros dirigimos, porque fueron ellos (la diligencia anterior), pero nosotros estamos comprometidos a que esos daños se puedan resarcir y para que exista justicia por todas las muertes que lamentándolo mucho, por la mala política y la radicalización nos llevó a eso, a esas manifestaciones violentas y que fueron inoportunas para todo el país”, dijo.

El parlamentario destacó la oportunidad que le ofrece la nueva directiva a la juventud, dirigencia ésta que desde el 7 de julio, tras sentencia N° 077-2020 del TSJ, con ponencia del magistrado Luis Fernando Damiani Bustillos, encabeza al partido a través de José Gregorio Noriega como presidente, Guillermo Luces como secretario general, y Lucila Pacheco como secretaria.

Ybarra detalló que esa dirigencia está “comprometidos con salidas reales y claras para el país, no salidas mágicas como se han planteado, ni salidas insurreccionales como se han planteado anteriormente, que han sido fracasadas y has sido inoportunas para el país; jóvenes asesinados, pues lamentándolo mucho esas acciones fueron graves e inoportunas y no queremos que vuelva a pasar”.

Acotó que “el año pasado las bases del partido fuimos y reclamamos el partido en el TSJ, no es que el TSJ eligió, se introdujo un recurso, como está planteado legalmente en nuestra legislación, para recuperar el partido hacia la vía del voto”.

Vale acotar que el pasado 10 de julio VP se desmarcó de las acciones desestabilizadoras que promueven Leopoldo López (fundador del partido), así como del ex diputado Juan Guaidó, sobre quienes recientemente recayeron nuevas acusaciones de financiamiento de bandas delictivas para atacar a comunidades.

“Nos desmarcamos de cualquier actividad o acción que estén haciendo Leopoldo López y Juan Guaidó vinculadas a esos señalamientos que hizo Jorge Rodriguez de supuesto terrorismo y estar ligados con el Coqui, porque además todas esas actuaciones serían de carácter personal y por ende, las responsabilidades son individuales”, dijo el pasado jueves Guillermo Luces.

También cabe señalar que la fractura entre VP y la dupla López-Guaidó es evidente desde el año pasado; como quedó demostrado el 8 de mayo de 2020 cuando diputados de VP y de Primero Justicia exigieron en un comunicado publicado en twitter destituir a los responsables de la llamada operación Gedeón, por sus vínculos “con estos actores de grupos ilegales”, esto a la luz de que el mismo Guaidó encabezó esa acción insurreccional.

Previamente, en 5 de enero de 2020, ya Guaidó había anunciado su “separación temporal” de VP con el argumento para que los actores de la oposición tuvieran entonces “más autonomía a la hora de tomar decisiones”.