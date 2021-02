Diputados dicen que la ONU está consciente del impacto de las medidas coercitivas

A juicio de la diputada Gladys Requena, la visita de la representante de la ONU , Alena Douhan, Relatora especial de los Derechos Humanos “deja en evidencia que están conscientes del impacto de estas medidas unilaterales coercitivas y sancionatorias contra el país y nuestro pueblo…. vienen es a hurgar las causas y no en las consecuencias, que son claramente notorias”, destacó la parlamentaria durante su intervención en lo que fue el tercer punto de la agenda de la sesión ordinaria del parlamento de este jueves.

Cabe destacar que la relatora de la ONU arribó a Venezuela el pasado 1 de febrero, para examinar si la adopción, el mantenimiento o la aplicación de sanciones obstaculiza la plena realización de los derechos humanos de los venezolanos.

Durante el debate sobre el impacto de las medidas coercitivas unilaterales impuestas por los imperios tanto estadounidenses como la Unión Europea, la diputada dijo que el objetivo imperialista con estas consiste en “desmovilizar al pueblo, es todo un laboratorio construido para lograr esto, pero el pueblo sabe cuál es su enemigo y no se deja engañar”.

El informe de la oficina norteamericana no refleja el impacto real de las sanciones impuestas en el desempleo, en la contracción del presupuesto de la Nación, no tomaron en cuenta el impacto que las sanciones traerían en el robo del Patrimonio de la Nación perpretrado en complicidad con la derecha

Requena aseguró que el gobierno de Estados Unidos no se planteó en su afanado ataque el poder del pueblo organizado. “Ellos (el gobierno de EEUU) no se explican cómo hemos salido adelante porque jamás contaron con la consciencia de un pueblo organizado”. De esta manera, para terminar su discurso, invitó al pueblo a cerrar filas contra la injerencia y la Ley Constituyente del Plan de la Patria, el diálogo y la reconciliación. “Plan de la Patria, es la ruta del pueblo de Venezuela”, sentenció.

Por su parte el diputado Jesús Faría considera que EE.UU. ha adoptado estás medidas criminales en la arrogancia típica del imperialismo. “Nos han cerrado todas las puertas del financiamiento externo, no tenemos acceso al crédito internacional, el financiamiento de la salud pública y de las políticas sanitarias, está cerrada esa posibilidad para nuestro país. Se ha excluido del sistema bancario internacional, no hay forma de paga ni de cobrar operaciones comerciales no financieras con el resto del mundo “, expresó.

Rechazó que los proveedores de todas las facetas económicas de nuestro país le han dado la espalda a la economía venezolana por las terribles amenazas que ha establecido el gobierno norteamericano a pequeñas o grandes que deseen negociar con el Venezuela.

Faría reiteró que las sanciones se han convertido en la causa fundamental de la crisis económica y social que vive Venezuela, además de un importante obstáculo importante en la recuperación de la economía.

Marcha solidaria

El segundo vicepresidente de la AN, Didalco Bolívar, promovió realizar el próximo 7 de marzo hasta la sede de las Naciones Unidas (ONU) en Caracas; para consignar un documento donde se exija el cese del bloqueo económico, financiero y comercial de Estados Unidos (EE.UU.) contra Venezuela, y el reclamo para que estas sanciones no sean utilizadas como una forma de jurisprudencia, para afectar al pueblo.

Destacó que esta fecha es importante porque es el 65º aniversario de la marcha de Martin Luther King por los derechos civiles en Estados Unidos.

“Este parlamento debe convocar a una movilización de calle, con la sociedad Venezuela, con sus instituciones, para llevar a al sede de la ONU, el documento elaborado por la Consultoría Jurídica, y refrendado, el reclamo y la reacción necesaria para que la comunidad reaccione para impedir que se siente una jurisprudencia” a otros países; indicó

Por su parte, el diputado Juan Romero, alertó que las intenciones por continuar la agresión hacia el país no han cesado y es necesario analizar el lenguaje y la manipulación a través del discurso cuando el gobierno de Estados Unidos, se refiere a Venezuela.

“Leamos con cuidado en términos del lenguaje que se emplea, no podemos confiarnos hay toda una elaboración destinada a ocultar los errores de Estados Unidos hacia nosotros, pero no hay renuncia al intento de asfixiarnos y debemos avanzar en la iniciativa de la Vicepresidente de visibilizar a las víctimas de este bloqueo”, dijo.

El parlamemtario Soto Rojas instó a sus colegas diputados a leerse muy bien y en detalle el informe realizado por la Oficina Gubernamental de Administración de EEUU relacionado al impacto de las sanciones coercitivas impuestas por EEUU. “Hay que meterle el ojo, leer bien cada detalle, debemos prepararnos y más que todo estar unidos. Esta Asamblea Nacional debe mantenerse articulada a nuestro pueblo para vencer al imperialismo. Hay que conocer y estudiar al enemigo”, enfatizó.

La parlamentaria Blanca Eckaout considera que el gobierno de Estado Unidos a través del informe de la Oficina Gubernamental de Administración (GAO) está “haciéndole una autopsia al gobierno de Trump porque aún se preguntan por qué fracasaron en Venezuela.

Destacó que en el informe de la GAO no hay un balance efectivo del daño que esas medidas han hecho al pueblo de Venezuela. “Uno de los balances que hacen aquí es que las instituciones que se encargan de las ayudas humanitarias han encontrado algunas limitaciones, pero a eso hay que ponerle rostro porque estas acciones sancionatorias se intensificaron a partir del 2015 cuando llegan a esta AN las condiciones para la victoria del fascismo en el país, que permitieron que esas políticas de EEUU fuesen solicitadas por ese parlamento, en este mismo recinto”, destacó.

La diputada hizo una analogía a las sanciones y las limitaciones de la ayuda humanitaria que dice el informe que tienen para llegar al país. Se refirió al caso de George Floyd, el afroamericano a quien un policía puso la rodilla en el cuello hasta morir asfixiado.

“Seguro dicen que por su resistencia murió, tal vez si él se hubiese dejado torturar con paciencia, no hubiese muerto”, así pasa con la supuesta ayuda humanitaria, debemos resistir, nuestro pueblo debe quedarse sufriendo.

También hizo referencia a que muchos diputados que hoy están presentes en la Asamblea Nacional, cuando se estaba pidiendo bloqueo, sanciones e invasión, aplaudieron y levantaron su mano aprobando dichas acciones. “A nuestros diputados que formaron parte de esa Asamblea Nacional se les violentaba, pero pese al bulling y las amanezcas a los que fueron sometidos, nunca levantaron la mano para apoyar estas acciones. Muy diferente ay demócratas al frente de esta Asamblea Nacional, a diferencia de la cuarta República , no se le persigue sino que se le insta a participar,

Para finalizar su intervención, exhortó a los diputados a seguir por la ruta de la democracia como “el único modelo que garantiza la vida de la República, el verdadero poder del pueblo. Logramos enfrentar el bloqueo y hemos obtenido victorias. La unión y la la organización popular es el camino”.