Dominicana niega vacunas a venezolanos

Venezolanos que se encuentran en situación irregular en República Dominicana no serán vacunados contra el covid-19, así lo informó el Gobierno del país caribeño que espera recibir este mes 25.000 dosis de la vacuna fabricada por la farmacéutica Pfizer.

El presidente dominicano, Luis Abinader, señaló que darán prioridad a sus connacionales y solicitarán a la Organización Mundial de la Salud el envío de vacunas para atender a la población de migrantes irregulares de Venezuela y Haití.

Abinader se suma a la reciente negación de Iván Duque de vacunar a los venezolanos que se encuentran en Colombia, el mandatario neogranadino alegó que no podrán ser incluidos en el esquema de vacunación contra el covid-19 porque su gobierno no cuenta con información sanitaria de los migrantes que llegan a ese país.

Con la llegada de las vacunas Pfizer a la República Dominicana, que están siendo adquiridas a través del gabinete de salud, las autoridades sanitarias de ese país estiman vacunar al 70% de la población, siendo priorizados los médicos y la población vulnerable, reseñó Listin Diario.

El Gobierno dominicano adquirió este primer lote de vacunas a través del convenio firmado entre Dominicana y la farmacéutica estadounidense Pfizer. Para el venidero mes de marzo esperan la llegada de un segundo lote de vacunas de Astrazeneca y Oxford.

Alertaron que aquellos ciudadanos que desean ingresar al país deberán contar con visa o un documento visado, de residencia o permiso laboral de Estados Unidos, Canadá e Inglaterra.

Niegan vacunación. En diciembre de 2020, el Gobierno colombiano de Iván Duque anunciaba que serían excluidos del proceso de vacunación los venezolanos que se mantenían en ese país de manera irregular.

“Quienes no tengan en este momento la acreditación de ser ciudadanos colombianos, y que no tengan regularizada su situación migratoria, por supuesto que no serán inmunizados”, manifestó el mandatario colombiano.

Tras estas declaraciones, Duque fue criticado por ex funcionarios de la cartera de salud de ese país, específicamente por Alejandro Gaviria, quien señaló que negarse a vacunar a los venezolanos migrantes era una “propuesta antiética”.

“No vacunar a los venezolanos es una mala idea desde un punto de vista epidemiológico”, dijo Gaviria y añadió que era una práctica discriminatoria.