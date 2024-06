Ecarri: por una malacrianza pueden salir hasta del proceso electoral

Como una “malacrianza absurda” y un “acto de cobardía” calificó el candidato opositor Antonio Ecarri, “las ausencias” evidenciadas el pasado jueves en el CNE durante el acto de la firma del documento en el cual se comprometieron a respetar los resultados de las elecciones.

Ecarri advirtió que “por una malacrianza pueden salir del proceso electoral, es morder peines, la política de morder peines, tienen 25 años mordiéndoles los peines” expresó indicando que el país no aguanta un “naufragio más, una derrota más y una venganza más”.

El líder de Alianza Lápiz, señaló que “Edmundo” no puede seguir la “política del perro que se muerde la cola”, al tiempo que advirtió que esa fue la actitud asumida en el marco de las elección de la gobernación del estado Zulia, la cual a su juicio “se perdió por una malacrianza”.

La ausencia es una cobardía

Ecarri también se refirió a sus tiempos de líder estudiantil, precisando que a él siempre le ha gustado dar la cara.

” Siempre debatir de frente, hablar con los contrincantes de frente, hablar con los grupo de frente, porque dialogando se entiende la gente, porque viéndose las caras se entiende la gente y este país necesita un entendimiento” aseveró.

Alertó en torno a que cómo se va a liderar la pacificación de un país y un cambio en paz “si no vas” .

“Esa política de ausencias -puntualizó- a mi particularmente no me gusta, porque para mí ausencia tiene tufo de cobardía. Es un muy mal presagio, lo de ayer que es rehuir a vernos las caras los candidatos con el Consejo Nacional Electoral y es una muy mala política para el entendimiento que requiere Venezuela. No es narizceao, es verse las caras, no podemos rehuir al debate”, enfatizó.

Considera Ecarri que se amerita un encuentro para lograr un “cambio pacífico”.

Cambio sin sangre

El candidato opositor indicó que él es partidario de un cambio viable, en paz, “sin una sola gota de sangre derramada y sin una lágrima más derramada”.

Por ello indicó que para llegar a ese cambio al cual aspira, es necesario pasar por obstáculos, “los cuales hay que superarlos y no morder peines”.

Arguyó que la “vieja oposición venezolana” tiene el grave problema de adelantar la política “del perro que se muerde la cola”.

Ecarri dijo que uno de los ausentes en el acto no acudió “porque le dieron la orden de que no fuera” y el otro “porque como quiere heredar el puesto del otro, tampoco va”.

A juicio del político el hecho fue un “regaño público, una inmadurez, un acto torpe y poco serio”.

Sostuvo que “hay que calarse muchas cosas” ya que la paz no significa sumisión. sino tolerancia, respeto entre todos .

Subrayó que él es partidario del cambio el cual consiste en que “se vaya Nicolás y no regrese” pero por vía democrática.

Advirtió que no cuenten con él “para violencia y donde solo pagan los hijos de los más pobres” .

“Para mí, esto es el inicio de una etapa democrática, con convivencia de todos los sectores sin exclusión alguna”, indicó.

Añadió que las dificultades son inmensas, que “hay malas intenciones, e intenciones guardadas debajo de la mesa, puñaladas traperas , pero nosotros vamos a trabajar para lo que creemos, para la política de la democracia , donde todos los factores, sin ningún tipo de exclusión política estén presentes”.