EEUU, Brasil y Colombia calculaban destruir a la Revolución Bolivariana con la pandemia

El jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), Jorge Rodríguez, aseguró este domingo que Estados Unidos, Colombia y Brasil veían la pandemia de la COVID-19 como un cálculo para destruir el proceso político de la Revolución Bolivariana.

“Toda la agresividad de Donald Trump, de Iván Duque y de Jair Bolsonaro tenían como cálculo en la pandemia, no como la pandemia como una oportunidad para que la humanidad se uniera alrededor de los grandes temas del humanismo, de la solidaridad y de la compasión. Era la pandemia como un cálculo para ver como destruían este proceso político llamado la Revolución Bolivariana”, señaló Rodríguez.

En una entrevista exclusiva que concedió al programa “Análisis Situacional” conducido por el presidente de Hinterlaces, Oscar Schémel, Jorge Rodríguez, expresó que se han despertado las mejores y las peores cosas de líderes mundiales, colocando como ejemplo el discurso de Donald Trump, Vladímir Putin y de Xi Jinping quienes hablaban de la pandemia de la COVID-19, el cual notó una diferencia diametral acerca de cómo abordar el desafío para la humanidad que significa la pandemia.

Ante esto, indicó que “parece que algunos de estos líderes mundiales están como los dinosaurios cuando veían caer los meteoritos y sabían que no eran para ellos cuando estaba pasando y eso fue lo que significó la llamada Extinción de los Dinosaurios. Esto es más de lo mismo, más de la retórica, más de culpar a otros, más de no buscar la manera de promover una acción común de toda la humanidad. Uno ve la Organización Mundial de la Salud (OMS) impotente a ese llamado que hace a los líderes mundiales”.

Destacó que hay modelos que está basado en el maquillaje, en la denominación en la alineación, en la denominación mental y en la manipulación más en estos tiempos de redes sociales, donde la mentira es una verdad impuesta.

“Es evidente que todo este modelo que se montó en las mentiras de las oportunidades y el fin de la historia que recibió muchos y duros golpes en este continente en los inicios del siglo XXI, ahorita está condenado a fenecer”, agregó.

Jorge Rodríguez, insistió en un sistema basado en las oportunidades, no en un sistema de desalojas, es decir, “no en un sistema público de salud como pasó en Brasil por ejemplo, o como pasó en Ecuador donde un presidente se escondió debajo de una cama para no ser contagiado por la COVID-19 y la gente moría en las calles de Guayaquil”, cuestionó.

Añadió, que este es un momento muy importante para escuchar a los filósofos, a los futurólogos y para analizar que le espera a la humanidad en la post pandemia, porque a su juicio hay una grande concentración de las riquezas, que no pareciera que hubiera una intención de que el planeta recurra a estrategias comunes.

“Pero uno nota todo lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en Chile, en Ecuador y en Colombia, donde el Gobierno tiene que recurrir a masacres y a asesinatos masivos para contener la presión social que crece”, aseveró.

Hizo un llamado a que vuelva ese modelo de solidaridad, de participación y de consulta ante la pandemia de la COVID-19. “Venezuela es un modelo de solidaridad, no se hubiera podido lograr si el país no tuviera 14 mil médicos cubanos y venezolanos yendo casa por casa haciendo pruebas rápidas, si no tuviéramos una respuesta oportuna para cada persona que llamaba y contestaba una encuesta”, resaltó.

Cuestionó que en Chile una prueba de PCR cueste 250 dólares, al tiempo que recalcó el caso de un jubilado norteamericano que después que lo sacaron de terapia intensiva por COVID-19, cuando le pasaron la cuenta su respuesta fue, hubiera preferido morirse, porque no podía pagar cientos de miles de dólares que era la cuenta.

Rodríguez manifestó que a pesar de la pandemia de la COVID-19 y de las medidas coercitivas y unilaterales impuestas por Estados Unidos, Venezuela cuenta con los Comités Locales de Abastecimiento y Producción CLAP, con un Sistema de salud pública gratuita, un sistema de educación gratuita que atiende a distancia a los niños y niñas, aún con las dificultades que existen.

“Unos de los problemas que tiene la administración de Donald Trump y la derecha venezolana, es que creen que las fuerzas revolucionarias no existen. Venezuela nunca ha hecho alardes, y el presidente Nicolás Maduro ha descubierto que muchas de las cosas que se hacen en Venezuela, hay que hacerlas al estilo José Martí, que decía que en la política lo importante es lo que no se dice. “Hay que hacer las cosas y que no se digan, porque si las decimos inmediatamente aparece el sabotaje, el boicot y la acción artera contra eso”, expresó.

Epidemia de la Fiebre Negra

El Jefe del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar GPPSB recordó que en el siglo XV hubo una epidemia que la llamaron la Fiebre Negra y realmente era una epidemia de colores, la cual mató a 15 millones de europeos en una semana.

Asimismo, detalló que Francia e Inglaterra estaban enfrascadas en una guerra que se llamó la Guerra de los 100 años, pero realmente duró 125 años y lo que detuvo la consagración bélica que ya tenía más de una centuria fue la pandemia, situación que obligó a firmar un armisticio apurado para poder enfrentar la devastación que significaba esa enfermedad.

Pese a los ataques Venezuela tiene más del 80% de los pacientes con covid-19 recuperados

Jorge Rodríguez afirmó que pese a los ataques desmedidos con intencionalidad y direccionalidad provenientes de Gobiernos como Colombia, para desestabilizar al país con la pandemia de la COVID-19, el país mantiene más del 80% de sus pacientes recuperados.

Durante su intervención en el programa Análisis Situacional, transmitido por una cadena televisiva privada, indicó que la pandemia en Venezuela ha tenido un devenir distinto a lo que ha sucedido en el resto del mundo, ya que mucho antes que apareciera el primer caso de COVID-19, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, propuso una serie de medidas para el cuidado del pueblo.

Indicó que fueron pocos los países que recurrieron a las medidas desde el primer momento, como el distanciamiento saludable radical, la búsqueda activa de casos casa por casa; asimismo, la utilización de un mecanismo a través de las redes sociales con encuestas para evaluar la evolución del virus.

Resaltó que Venezuela, desde el primer momento, se preparó para contar con la suficiente capacidad de camas para la atención de estos pacientes, tanto para terapia intensiva, situación grave y moderada, así como hoteles sanitarios en los cuales también se les pudiera brindar un tratamiento.

“Vimos un estilo de liderazgo que se comunicaba diariamente con el pueblo, informando los avances y las medidas que se tomarían, lo cual logró que se mantuviera un incremento muy lento de casos positivos hasta el mes de junio” dijo.

Esto de alguna manera generó lo que los científicos llaman “la paradoja de la prevención”, por eso los venezolanos comenzaron a sentir que la COVID-19 ocurría en otras parte menos en Venezuela, lo que relajó en cierta parte los cuidados.

Rodríguez explicó que hay cosas que son inevitables, Venezuela no es una Isla y hubo intencionalidad y direccionalidad, por lo menos desde el Gobierno de Colombia, para generar un regreso compulsivo de connacionales, incluso de colombianos, infectados.

“Tenemos reportes e informes que afirman que fueron actos intencionales para generar que en pocas semanas, ingresaran miles de personas infectadas”.

Mientras que nosotros detectamos 12 o 13 mil personas de las que legalmente ingresaron pasando por todos los controles sanitarios y epidemiológicos, fueron muchos los que ingresaron por trocha o de manera deliberada. “Este elemento fue el que generó el pico que presentamos a finales de julio y todo el mes de agosto” sostuvo.

De igual forma alegó, que este pico pareciera aplanarse actualmente, “no podemos comparar lo que ha ocurrido en España, Colombia y otros países que hoy presentan un índice muy elevado de casos; a diferencia de ellos, en Venezuela la curva ha subido de manera lenta y mientras más tardan en aparecer nuevos casos, se ve la mejoría en los demás pacientes”.

“No es lo mismo que hubiéramos tenido 65 mil casos en el mes de abril solamente, como pasó en muchos países, y como todavía pasa en Colombia, a que nosotros tengamos 65 mil casos ahora en el mes de septiembre, ya que podemos tener esa cantidad en total pero de ellos ya 50 mil están recuperados, lo que señala que casos activos solo tenemos 15 mil” señaló.

Derecha entreguista

“En 200 años de vida republicana, no habíamos tenido grupo que hiciera política de tales condiciones de entreguismo, de tales condiciones de genuflexión al hegemón del norte”, afirmó este domingo el jefe nacional del Comando de Campaña Darío Vivas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar, Jorge Rodríguez.

En entrevista exclusiva en el programa “Análisis Situacional”, conducido por el presidente de la Encuestadora Hinterlaces, Oscar Schémel, sostuvo que fue testigo de eventos concretos y objetivos de esta relación de tutelaje del imperio norteamericano a la extrema derecha venezolana; como ejemplo de ello relató que cuando estaba listo el acuerdo de República Dominicana en febrero de 2018, ambos sectores políticos firmarían un documento que establecía básicamente la ruta electoral a los comicios presidenciales, “donde la oposición tuviera garantías suficientes y se le entregaron con creces, para participar en ese evento electoral”, recordó.

Agregó que atestiguó y varios dirigentes opositores le mencionaron, “las llamadas que personalmente hizo Mister (Todd) Robinson, encargado de negocios de Estados Unidos, diciéndoles que quien se inscribiera en el evento electoral presidencial iba a recibir el castigo del Gobierno de Donald Trump”, dijo.

El dirigente Socialista cuestionó como de manera grosera se atreven a sancionar a personas de la oposición que quieren participar en el evento electoral parlamentario pautado para el 6 de diciembre de 2020. “Sabemos que siguen las presiones, han llamado, antes lo disimulaban, pero ahora es un desparpajo total”, sentenció.

Rodríguez reiteró que “la oposición no se manda sola, no puede asumir una posición propia, autónoma”.

Asimismo, rememoró que “para toda ese mecano, esa parafernalia que montó la administración Trump, John Bolton, Mike Pence, Marco Rubio qué implicaba cosas tan risibles, tan absurdas, como que un señor se pare en una plaza pública y diga que es el Presidente de Venezuela y que Trump y todos sus gobiernos satélites avalaran eso, es una cosa completamente psicótica”, criticó.

Agregó a la lista de acciones de la extrema derecha bajo el tutelaje de Estados Unidos el robo de 33.000 millones de dólares del dinero de Venezuela, el bloqueo de las costas venezolanas, la organización, planificación y financiamiento de acciones de mercenarios desembarcando en las costas venezolanas, alianzas con el narcoparamilitarismo colombiano, alianzas para entregar el Esequibo venezolano a Guyana, entre otros.

“Se conjugaron una acción agresiva, brutal, de la administración Trump, con una calaña, con una caterva de personas que no tienen la más mínima noción de nacionalidad”, sostuvo.

El Jefe del Comando de Campaña Darío Vivas del GPPSB explicó que los niveles de presión han sido tales, que quien se haya postulado como candidato a diputado a la Asamblea Nacional y tenga cuenta en divisas en Florida, familiares en Estados Unidos, es llamado para que decline.

Apuntó que el fin último del Gobierno de EE.UU. en alianza con la extrema derecha, es la destrucción del chavismo y del país. / VTV.