El 8 de agosto se realizarán las Elecciones Primarias Abiertas del Psuv

“Que voten todos los venezolanos y venezolanas para elegir a los candidatos y candidatas de la revolución”, sentenció el presidente del Partido Socialista Unido de Venezuela al informar que el próximo domingo 8 de agosto, con el padrón electoral del país, se realizarán las elecciones primarias abiertas (EPA), “para que sean las bases quienes elijan a los candidatos de la Revolución. Tenemos que elegir los mejores”, insistió.

Recordó que primero, el domingo 27 de junio se realizarán las asambleas de las UBCH con la militancia de base para postular los candidatos y las candidatas a los gobernadores, alcaldes, legisladores y concejales. “Seguidamente, se realizarán las EPA, las primarias abiertas, para que sean las bases quienes elijan a los candidatos. “

“Que nadie caga en el egocentrismo, en los juegos de la democracia burguesa, de la guerra de grupos, advirtió nuevamente. Nada de maniobras, no se trata de destruir sino de construir los valores de la unión”, dijo. El que crea que aquí se vale todo, se encontrará contra el muro de la moral y de la verdad, no se trata de destruir no de ventajismo . Hay que hacer un ejercicio tremendo de moderación, amplitud y bondad”, dijo.

Maduro destacó que en el documento aprobado este martes, incluyen los valores y principios del Psuv: unidad, defensa de la Revolución, lealtad al líder eterno y fundador del Psuv, Hugo Chávez Frías, lealtad al PSUV y al Presidente de la República

Por otra parte, hizo un llamado a la Federaciones de estudiantes de educación media y universitaria, así como a la JPsuv para que realicen jornadas especiales de motivación para que los jóvenes participen en los comicios del próximo 21 de Noviembre, a fin de consolidar el protagonismo del pueblo.