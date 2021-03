El Ceofanb ejecuta acciones tácticas para reforzar sistema defensivo

El Comando Estratégico Operacional de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (CEOFANB) ejecuta entrenamientos tácticos conjuntos y combinados para blindar el sistema defensivo territorial frente ante cualquier amenaza en el espacio geográfico y aeroespacial de la nación, a fin de garantizar la seguridad, la independencia y la soberanía de la nación.

Mediante un mensaje publicado en su cuenta en la red social Twitter @Libertad020 el CEOFANB destacó: “Con elevada moral y disciplina para vencer las amenazas, el Comandante Estratégico Operacional de la FANB, AJ @CeballosIchaso asistió a la culminación del XI e Inicio del XII Curso de Entrenamiento Táctico Especial en Contraterrorismo e Inicio del Curso Básico de Piloto de RPAS X”.

En la misma cuenta de Twitter, el jefe del CEOFANB, A/J Remigio Ceballos enfatizó que “la gran fortaleza que tenemos nosotros como FANB, es la dignidad, nosotros no aceptamos injerencia extranjera de nadie, no aceptaremos que ninguna potencia extranjera venga a imponer su política, no lo aceptaremos jamás”.

El ministro de la Defensa, Vladimir Padrino, y el jefe del Comando Estratégico Operacional de FANB (Ceofanb), Remigio Ceballos, sostuvieron este miércoles una reunión con el Estado Mayor Conjunto y los jefes de las regiones estratégicas para afinar los detalles de los ejercicios enmarcadas en el Ejercicio Escudo Bolivariano “Comandante Supremo Hugo Rafael Chávez Frías”

Cabe destacar que en una conferencia de Prensa realizada el pasado 17 de febrero, el Jefe de Estado instó a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana a estar preparados para responder con firmeza ante cualquier agresión armada por parte de Colombia.

Por otra parte, el vicepresidente sectorial de Soberanía Política, Seguridad y Paz y ministro del Poder Popular para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López, afirmó dos días después que nuestro país se mantendrá en pie de lucha para actuar con contundencia y garantizar la estabilidad, independencia e integridad territorial, ante cualquier agresión al suelo venezolano que se promueva desde Colombia, por lo tanto, “la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (FANB) está desplegada en defensa de la soberanía Nacional”.