El CNE recibió a representantes del Gran Polo Patriótico

Este viernes, la Junta Directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), sostuvo un encuentro con representantes de los partidos agrupados en el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPP), atendiendo la solicitud hecha por este bloque de organizaciones con fines políticos, reseñó el ente comicial a través de una nota de prensa.

En la reunión, los rectores y rectoras del Poder Electoral escucharon los planteamientos y sugerencias por parte de los integrantes de esta alianza para la realización de las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

La presidenta del CNE, Indira Alfonzo Izaguirre, afirmó que desde el órgano comicial “vemos con suma complacencia que más del 90 por ciento de las organizaciones con fines políticos que se encuentran legitimadas en el país hayan decidido participar de forma masiva, consciente y responsable en los comicios que han sido convocados para el venidero 6 de diciembre, donde los venezolanos y las venezolanas elegiremos los diputados y diputadas a la Asamblea Nacional para el periodo 2021-2026”.

Alfonzo enfatizó que de esta forma se construye y consolida la ruta democrática, destacando que el acto electoral es “un gran ejemplo de la vocación de paz y democracia de este pueblo, un ejercicio de soberanía que nos permite contribuir con un Poder Legislativo que cumpla a cabalidad con las funciones que le son encomendadas por la Constitución de la República, siendo el Parlamento el foro político por excelencia, un espacio de pluralidad”.

Acerca del reto que significa llevar adelante unos comicios en medio de la coyuntura de la pandemia Covid-19, Alfonzo reiteró que los protocolos biosanitarios están presentes en cada una de las etapas del proceso electoral, con lo cual “el derecho a la vida es respetado y garantizado en todos y cada uno de estos espacios”, dijo.

La máxima autoridad del Poder Electoral añadió que otros desafíos importantes son motivar la participación del electorado y realizar una campaña electoral en esta difícil coyuntura sanitaria, agregando que “debemos resaltar la figura del Parlamento, lo que significa el Parlamento para la vida democrática, el equilibrio de poderes”.

Alfonzo recordó que en el portal web del CNE www.cne.gob.ve está publicada la información relativa al desarrollo del Cronograma Electoral, y añadió que desde el ente comicial se harán de forma oportuna los respectivos reportes para que todas las organizaciones con fines políticos conozcan de primera mano los avances del proceso.

Respeto a las normas

Leonardo Morales, vicepresidente del órgano comicial y presidente de la Comisión Nacional de Participación y Financiamiento del CNE (COPAFI), apuntó que “la mejor manera de que demostremos que hay reglas claras, es que ustedes –las organizaciones con fines políticos- actúen apegados estrictamente a la ley; lo que pretendemos es que tengamos una Asamblea Nacional que sea reconocida por el mundo, que sea reconocida por los venezolanos y que ustedes nos ayuden a que eso sea posible”.

Entretanto, la rectora Tania D’Amelio, quien preside la Comisión Nacional de Registro Electoral, afirmó sobre la campaña electoral, que “estamos haciendo un esfuerzo para construir una norma que pueda de una manera u otra hacer un seguimiento y acompañar este proceso democrático, pero las organizaciones deberán ajustarse a las condiciones que nosotros vamos a aprobar”, dijo.

Finalmente, respecto de la participación de los miembros de mesa el día de las elecciones, D’Amelio, afirmó que las organizaciones políticas “son uno de nuestros apoyos para invitar a los electores que se busquen en la página del CNE si fueron seleccionados como miembros de mesa; solicito a las organizaciones con fines políticos que sean voceros diarios y permanentes para que esos miembros de mesa vayan el día de las elecciones”, insistió.

GPP reconoce iniciativa del CNE al establecer mecanismos permanentes y continuos de comunicación

La vocera principal del Equipo Coordinador del Comando Nacional de Campaña Darío Vivas del Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (GPPSB), Tania Díaz, informó este viernes que el GPPSB reconoce la iniciativa del CNE de establecer mecanismos permanentes y continuos de comunicación, reseñó VTV.

Durante la reunión del GPPSB con la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE), Díaz manifestó que han establecido un mecanismo permanente y continuo de comunicación con las organizaciones políticas que hacen vida en Venezuela y que van a participar en las próximas elecciones a la Asamblea Nacional del 6 de diciembre .

“Hoy tuvimos una reunión en la que cada quien expuso su punto de vista y en la cual se destacó la vocería y la determinación firme del pueblo venezolano de asistir a un proceso electoral con todas las garantías”, dijo.

Asimismo, indicó que el día de hoy se han comprometido a respaldar todo lo que apunte al resguardo de la institucionalidad del CNE, donde los candidatos y candidatas no están solamente en el concurso de la batalla democrática por una nueva AN, o por ganar una elección, sino por defender un país que es víctima de asedio, de agravios, de un crimen internacional sin precedentes y que tiene en su contra a poderes fácticos muy poderosos, que pretenden desconocer, no solamente el proceso electoral, sino el derecho legítimo que tiene el pueblo venezolano al sufragio.

Recalcó que el derecho legítimo al sufragio, es algo que se debe garantizar en el derecho internacional por encima de todo, a lo cual agregó que los venezolanos y las venezolanas se lo han ganado a pulso; Venezuela tiene ya 25 elecciones con esta.

“El pueblo venezolano quiere paz, quiere elecciones, quiere democracia, quiere votar y quiere una nueva AN”, dijo.

Resaltó algunas cifras importantes que han dado los rectores y las rectoras del Poder Electoral, destacando que el 90% de las organizaciones políticas vigentes en Venezuela, están participando en el proceso electoral del 6D.

“Más allá de la propaganda que se desata de la mediática hegemónica mundial, en Venezuela hay una inmensa voluntad de votar y el 90% de las organizaciones están participando. Hay mucha vocería que toma protagonismos en medios internacionales y no tienen legitimidad, son organizaciones que ni existen porque han dejado de formar parte en el sistema político venezolano”, señaló.

Recalcó que más de 14 mil candidatos van a participar en esta contienda electoral, conformados en 105 organizaciones políticas, y en los próximos días se conocerá la forma en que se va votar, los mecanismos de bioseguridad y la cantidad de máquinas que van permitir ejercer el derecho al voto el 6D.

“Ya hay 26 procesos electorales que se han hecho en el mundo en medio de la pandemia de la COVID-19 y Venezuela no puede quedar por detrás, porque está la experiencia y el ejercicio del voto muy fluido en el país”, aseveró.