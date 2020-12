El Gobierno está dispuesto a todo por reconstruir a Venezuela

“Nosotros estamos dispuestos a todo por reconstruir a Venezuela, por recuperarla de los ataques que ha sufrido tras los embates de las sanciones”, dijo el presidente Nicolás Maduro durante la entrevista realizada en el Palacio de Miraflores con diversos comunicadores sociales de los distintos canales de televisión del país.

El primer mandatario insistió en la necesidad que Venezuela recupere sus ingresos, “eso es interés nacional, no es interés de Maduro”, dijo. Por ello “tiene que haber un plan de recuperación de la economía”, acotó.

Reconoció que durante la campaña electoral fue golpeado duramente, “hubo una campaña intensa, la gente salió me atacaron muchísimo, los candidatos de oposición. La gente ha sido golpeada con la dolarización esa que hay por allí, por cuanto dije que debíamos ir a la calle con la verdad. A veces pareciera que estuviéramos negando la realidad y con esto hago una reflexión. Vamos a las calles con la verdad, dije, si eso implica cuatro cachetadas que nos metan, pues bien recibidas serán”, espetó.

Comentó que durante la campaña se recorrió un país con las colas de gasolina, producto de las sanciones y los errores que hemos cometido. “Esto no no se trata de un partido político o de un hombre. Los que se ha hecho con Venezuela es crueldad pura”, dijo.

Maduro aseguró que el Gobierno tiene formas efectivas para determinar los temas importantes del país y su impacto, pero que no los puede rebelar porque lo atacan desde el imperio estadounidense. “Estamos muy pendientes de la realidad, medíamos todos los temas en la pandemia y tenemos muy claras ideas sobre los temas importantes del país y lo que piensa la gente”

Asegura que se ha determinado que el 80% de la población manifiesta su rechazo a las sanciones y con ello “se ha generado una conciencia nacional, y eso no quiere decir que apoyen a Maduro. Si estás contra las sanciones, eso no quiere decirque seas chavista o madurista. El país debe decir basta ya a la ruptura del cuerpo económico del país. Hemos tenido una pérdida del 99% de los ingresos”, destacó.

Capriles fue un buen candidato

El primer mandatario recordó que el próximo año son las elecciones de gobernadores y comentó que en el 2022 podrán buscar firmar para un revocatorio… “y en el 2024 vuelven las presidenciales. Usted puede ir a votar por quien quiera, pero solo votando usted puede decir decidí… Le hago un llamado a todos los sectores políticos de Venezuela que desde ya hagamos un acuerdo nacional para un cronograma electoral de gobernadores, alcaldes y las elecciones presidenciales”.

Ante la pregunta si estaría dispuesto a lanzarse en el 2024 como candidato dijo:

“Esa respuesta no me la va a sacar hoy -risas- No lo se, solo le pido a Dios tener salud y estar vivo, y que estemos unidos todas las fuerzas revolucionarias, lo decidiremos con nuestro pueblo, democráticamente. Yo estoy aquí porque Chávez lo decidió cuando le dijo al pueblo venezolano que votaran por mi como presidente si él no llegara a estar… Capriles fue muy buen candidato, le gané por dos puntos , con una campaña de 15 días. Por eso estoy aquí . Yo seré feliz si al salir de aquí el país democráticamente elige a un hombre o mujer del chavismo…