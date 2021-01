El Poder Ciudadano fue notificado de la instalación de la nueva AN

Tal y como lo establece el Reglamento Interior y de Debates de la Asamblea Nacional en su artículo 9, una comisión de parlamentarios notificaron este miércoles al Poder Ciudadano de la instalación de la nueva Asamblea Nacional (AN) y el inicio del período de sesiones ordinarias 2021-2022.

“Orgullosos y contentos con el proceso electoral que le dio una respuesta al mundo”, indicó el presidente del Poder Ciudadano y contralor general de la República, Elvis Amoroso, durante su discurso de bienvenida a los legisladores.

El diputado Giuseppe Alessandrello hizo la notificación correspondiente, acompañado de las diputadas Rodbexa Poleo, Asia Villegas, Elvis Hidrobo, Félix Barrios, William Rodríguez, Angel Ocanto, Luis Martínez y Anyeli Tamayo.

La diputada Villegas aseguró a los representantes del Poder Ciudadano “…este será el lustro de la paz y de la reconciliación de la esperanza del pueblo. 42% de la AN somos mujeres que llevaremos la conducción del destino de la patria”.

Por su parte, Elvis Amoroso recordó que el Poder Ciudadano es el sueño del Libertador Simón Bolívar de un Poder Moral materializado. Aplaudió el cumplimiento del mandato del reglamento Interior de la AN. Felicitó a la junta directiva electa y dijo estar esperanzado en las acciones que emprenderá el Parlamento. “Los recibimos con el amor y el cariño que le tenemos a la Patria”.

La oposición dejó este acto en el olvido

Entre tanto, el fiscal general de la República, Tarek William Saab, dijo que pese a que se trata de un acto simbólico, tiene la trascendencia que contempla la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV). Recordó que este tipo de actos fue dejado en el olvido desde 2015. “La oposición tuvo la oportunidad de mantener viva a la CRBV y a instituciones como esta y no hicieron , pero no lo hicieron. Lamentablemente optaron por el camino de la sedicion. Saquearon los activos de la nación, promovieron un golpe de Estado en 2019 usando armas de la República e incluso utilizando a funcionarios que custodiaban a la AN. Auspiciarin la incursión de mercenarios en mayo de 2020, además del fatídico intento de magnicidio en agosto de 2019. Una serie de actuaciones al margen de la Constitución y la ley que sembraron angustia y terror en la población. Pero triunfó la paz”.

Seguidamente, el Defensor del Pueblo, Alfredo Ruiz, saludó el inicio de la nueva AN por su compromiso con la patria y el reconocimiento del pueblo. “Este acto definitivamente demuestra que se acaba el desacato y que retomamos la senda del respeto. Cuenten con el Poder Ciudadano, con nosotros como poder y con cada una de nuestras instituciones. Estamos a la orden de presentar propuestas y recomendaciones, ponerle atención a los sectores que necesitan más apoyo de la patria. Evitemos cualquier tipo de discriminación. Que no quede nadie atrás.

Poder Ciudadano a la orden de la AN

Para el cierre de la actividad, Amoroso se dirigió a los visitantes precisando que Venezuela es un Estado conformado por cinco poderes públicos. “Esa AN que culminó recientemente olvidó eso. Pensaron que estaban en otros países con sistemas de gobierno parlamentario. “Pues se equivocaron, el jefe de Estado en Venezuela es el jefe de Gobierno”. Agradeció al presidente de la República, Nicolás Maduro, por las decisiones acertadas que ha tomado, como la Asamblea Nacional Constituyente (ANC) y el llamado a las elecciones, a pesar de la situación.

“El pueblo es mucho más inteligente que Donald Trump y que todos los terroristas que arremetieron contra Venezuela”, agregó. Se puso a la orden para trabajar con las comisiones permanentes correspondientes a las instituciones que comprenden el Poder Ciudadano. / Nota de Prensa.