El PSUV aún no decide quién encabezará el comando de campaña

El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, durante la transmisión del espacio “A Pulso” de Venezolana de Televisión aseguró que la tolda roja aún no maneja alguna propuesta sobre quién será el Jefe de Campaña de cara a las venideras elecciones del 21 de noviembre.

Cabello recordó que el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, asumió dicha función en el anterior proceso comicial; sin embargo reiteró que aún no se ha decidido. Manifestó que, de todas maneras, en el PSUV cuando alguien asume esa responsabilidad cuenta con todo un equipo de apoyo para realizar las labores que eso implica.

Sobre los postulados a concejales y legisladores regionales se decidió que las listas fueran utilizadas como insumo con el objetivo de que sea la Dirección Nacional del partido quien decida las candidaturas, aseveró.

Cabello explicó que le pidieron apoyo al Consejo Nacional Electoral (CNE) “Ellos aceptaron. Hubo un cambio de circuitos electorales en el CNE que nosotros no reflejamos en la fase de postulaciones porque no se había hecho. Cuando nosotros hicimos esa fase, los circuitos no se habían modificado. Entonces, ahí tenemos un desfase en tiempo y ubicación. Estuvimos revisando con los técnicos del CNE y no vale la pena exponer un proceso que va bien como lo es el proceso de gobernadores y alcaldes, que es la elección medular”, aseveró.

El primer vicepresidente del PSUV aseguró que lo positivo de eso es que ya tienen el trabajo adelantado porque “las bases ya hablaron. Toda esa información la tenemos en la mano”.