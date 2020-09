En la extrema derecha el pacto de Guaidó no cuaja

El “pacto unitario por la libertad y elecciones libres”, que según el diputado de Voluntad Popular Juan Guaidó fue sellado este lunes por factores de la oposición- en rechazo a la celebración de las parlamentarias del 6 de diciembre, no logró cuajar en la extrema derecha criolla, cuyos dirigentes más conspicuos decidieron no suscribirlo por serios desacuerdos.

El “pacto” nuevamente procura “lograr una gran movilización que genere la presión interna necesaria para alcanzar el cambio político”, pero no terminó de convencer a Vente Venezuela, dirigido por la ex diputada María Corina Machado, ni logró el respaldo de quienes hasta hace una semana acompañaron a Guaidó en su autoproclamación y lo respaldaban como presidente del parlamento en 2020: el ex gobernador Henrique Capriles y el diputado Stalin González.

¿Cuál es el plan?

Y es que hace una semana, tras el anuncio de los indultos presidenciales a 110 personas, Capriles increpó a Guaidó por su llamado a la abstención y no participación democrática. “¿Cuál es el plan? ¿Jugar a ser presidente por internet?”, preguntó Capriles en franca alusión al autoproclamado interinato de Guaidó, a quien señalan de estar dirigido por el presidente de su partido Leopoldo López.

El diputado González, quien representó los intereses de Guaidó en mesas de negociaciones como la auspiciada por Noruega, tampoco firmó el pacto y en cambio formó parte del reciente diálogo que alcanzó la medida de indulto.

Odiado o querido

El fin de semana previo al anuncio del indulto presidencial, otro personaje de peso en la política extremista de la derecha venezolana, María Corina Machado, se reunió con Guaidó y tras el encuentro increpó al diputado, cuyo curul expira el próximo 5 de enero: “el país te dio una tarea que no has podido o querido cumplir”.

Por su parte, el ex alcalde metropolitano y prófugo de la justicia, Antonio Ledezma, se refirió a quienes no firmaron el pacto como “factores de la “oposición” vendiéndose al mejor postor” e invitó a Guaidó