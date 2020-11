Encuentro de RAAS da inicio de campaña del PSUV en Monagas

Desde el estadio de fútbol «Comanche Bottini» de la ciudad de Maturín, el Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV) inició este martes oficialmente en Monagas la campaña electoral hacia la conquista de la Asamblea Nacional, con la realización de un encuentro de la Red de Articulación y Acción Sociopolítica (RAAS) de la entidad.

El acto estuvo presidido por el vicepresidente del PSUV, Diosdado Cabello, quien en compañía de la gobernadora Yelitze Santaella, la candidata Marlenys Contreras y demás candidatos del Bloque de la Patria, activaron la maquinaria roja hasta el próximo 3 de diciembre, fecha para la cual el Consejo Nacional Electoral (CNE) autoriza el trabajo político en las comunidades.

Para este trabajo se activaron 8.700 jefes de calle, quienes distribuidos en 1.400 comunidades de la entidad monaguense, desarrollarán la campaña electoral. Bajo una lluvia repentina, Cabello aseguró «que el 6D gana Chávez. Aquí llegando al acto empezó a llover, me decían que no me mojara, pero yo dije: ese es Chávez que se pasea por aquí».

En su intervención, recordó la entrega y el amor del Comandante Hugo Chávez por el pueblo, asegurando que él nunca dudó en entregar su vida por la Patria y que ese el ejemplo que todo revolucionario debe seguir. Expresó que «Llegó el 3 de noviembre y a tan solo 33 días de un amanecer bonito, salgamos a cumplir con esta tarea en estos 33 días; aunque nosotros hemos estado trabajando durante estos cuatro años para recuperar la Asamblea Nacional».

Indicó que la oposición durante los años que lideró el Parlamento Legislativo lo que hizo apoyar la corrupción, «para la oposición la corrupción es normal. Ellos se agarraron los fondos de la Fundación Simón Bolívar, tomando hasta el dinero de los niños que se iban a operar. Son un grupo de ladrones que se apoderó de la Asamblea Nacional, nosotros los vamos a echar del palacio federal legislativo».

Invitó a los militantes del PSUV a trabajar unidos, apartando las miserias, los «grupitos» y las divisiones.En cuanto al tema de las elecciones presidenciales en el imperio norteamericano, comentó que «hoy el pueblo de Estados Unidos elige entre quien lo ahorca y quién lo fusila».

Por su parte, la candidata por Monagas, Marleny Contreras, señaló que en Monagas el pueblo revolucionario quiere trabajar y quiere asumir la bandera de Juana Ramírez la Avazadora. «Estamos en todas partes, en Las Comunas, en los consejos comunales, en la fuerza trabajadora. Por eso le decimos a mujeres y hombres que nos acompañen. Vamos juntos a rescatar la Asamblea Nacional».