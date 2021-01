Escarrá: Venezuela deberá decidir si comparece o no ante la CIJ

El presidente de la Comisión Especial para la Defensa de la Guayana Esequiba de la Asamblea Nacional (AN), diputado Hermann Escarrá, sostuvo que en opinión de los integrantes de esta comisión legislativa Venezuela deberá definir en el mes de febrero si comparece o no ante la Corte Internacional de Justicia (CIJ) para tratar este diferendo territorial.

“Para el mes de febrero hay que tomar una decisión si Venezuela comparece ante la CIJ o no comparece, y en caso de no hacerlo evaluar la toma de formas alternativas a ello las cuales está contempladas en el derecho internacional”, indicó durante su intervención en la sesión ordinaria de la AN, realizada este martes.

Destacó que a la fecha la comisión que encabeza ha logrado eleborar 33 propuestas y estiman llegar a 100, con el fin de brindar un abanico de alternativas para abordar este tema que sostuvo “debe unirnos a todos los venezolanos”.

“Venezuela tiene que levantarse como una sola, con mucha claridad, con mucha posición en la defensa de nuestra Guayana Esequiba”, enfatizó al tiempo que adelantó que están trabajando en la conformación de una comisión de orden procesal para quer evalúe pruebas existentes y una comisión para lo geoestratégico.

“Nosotros vamos a invitar a las academias, al alto mando militar, a expertos sean o no críticos del Gobierno, para que expongan en esta sede parlamentaria, con total libertad, cuáles son sus plantamientos porque aquí lo que importa es que tengamos una sola posición”, recalcó.

Ratificó sus cuestionamiento sobre la actuación del secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterres sobre este diferendo territorial y reiteró su llamado a retornar al mecanismo de negociación dipuesto en el Acuerdo de Ginebra como única vía legal para la solución de este conflicto binacional.