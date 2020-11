Estoy presta a ser la primera interpelada por la AN

En uno de los actos de campaña por las elecciones parlamentarias, Iris Varela fijó la mirada en un hombre que estaba lloroso. Cuando concluyó la actividad, se le arremolinó el gentío para tomarse un selfi. Esta persona esperó un momento de paz, se le acercó al oído y le dijo: “cumplí la misión; soy un hombre nuevo”. Antes que Varela le preguntara el significado de aquello, el hombre le recordó que hace 7 años salió en libertad del Agroproductivo de Barcelona y fue precisamente ella como Ministra quien les arengó a quienes salían libres por medidas judiciales. “Sean hombres nuevos”, les habría dicho Varela según el recuerdo de ese ex convicto.

El cuento viene en respuesta de una pregunta que le hicimos a la ex ministra para el Servicio Penitenciario durante la entrevista concedida a Últimas Noticias, la cual se dio en el patio de su residencia donde tiene empotrada la guitarra que por más de 30 años rasgó su papá Hilario Varela Casanova (1918-2005). Admitió que nunca aprendió a tocar el instrumento, pero sí es capaz de cantar con sus hermanos músicos el pasaje Tierra Tachirense e interpretar al karaoke alguna guaracha de su amigo Pastor López.

Iris Varela compite por cuarta vez en unas elecciones parlamentarias. La Fosforito, apodo que le endilgó el fallecido presidente Hugo Chávez, se enciende cada vez que algún contrincante pretende, por un error de dedo, pasar agachado en una partida de dominó.

– A usted se le asocia con esos sujetos que en las cárceles denominan pranes. ¿Qué hay de cierto en eso?

-Mira la asociación mía es con todos los privados de libertad. Absolutamente. No hay privado de libertad que estuviese en una cárcel nacional o en una de esas que debía administrar, implementarle el régimen, desarmarlos, donde yo no tuviera relación en esos internos. Ahora, siempre he dicho que no le doy beligerancia a organizaciones criminales. Para mí un privado de libertad es un privado de libertad: no les reconozco rango ni autoridad. Aquí hay una autoridad de Estado que se impuso. Es más, muchas de las cosas que yo critiqué es el trato de nuestro gobierno revolucionario hacia el privado de libertad, porque no había un plan preconcebido para atacar el problema. Nuestros camaradas sucumbían ante las exigencias y amenazas que salía de los internos que habían asumido el control de las cárceles, actuando con sus propios liderazgos autonombrados.

-¿Hacia dónde se dirige este proceso iniciado por el presidente Hugo Chávez?

-Nosotros tenemos unos objetivos que vienen desde nuestras raíces. Y lo bueno de todo esto es que ese rumbo, no hemos dejado que se pierda. Allí está Maduro, que empezamos casi desde el mismo momento, veníamos de nuestras luchas por separado, pero siempre apostábamos al rescate de la Patria, a la defensa de nuestra Patria, nuestra soberanía, sin conocernos, porque aquí todos estábamos dispersos, nos unió Chávez. Con Chávez se pensó siempre en refundar la República con el proceso constituyente. Y nos quedó claro con Chávez que el proceso constituyente supimos cuando inició formalmente; con episodios anteriores durante la cuarta república, personas que sublevaron al sistema corrompido, el Caracazo en el 89, tres años después el alzamiento del propio Hugo Chávez. Nos quedó claro (con todos eso), primero que debíamos descubrirnos en el árbol de las tres raíces, en el pensamiento de Simón Bolívar, Simón Rodríguez, Ezequiel Zamora. Inventarnos con nuestros propios modelos. Hay una ideología en Chávez que está muy impregnada en el pensamiento de Bolívar de generar para el pueblo la mayor suma de felicidad posible. Vamos hacia eso. Ese rumbo no se ha perdido. Ese rumbo está trastocado.

-¿Por qué se ha trastocado ese rumbo?

Porque este es un modelo que sí le hace frente al otro modelo que impera en la mayoría de los países de este continente. El modelo político y económico que tiene Estados Unidos y que se declararon ellos mismos nuestros enemigos cuando Obama tenía como vicepresidente a Joe Biden y que nos declaran a nosotros amenaza inusual y extraordinaria para pretender aquí golpear las instituciones, cansar al pueblo venezolano, para pretender conseguir una rendición del presidente Nicolás Maduro. Pero este pueblo ni se cansa ni Maduro se rinde. ¿Por qué se ha trastocado el estado de bienestar logrado por la revolución?. Porque hay un grupo de antivenezolanos que pretenden entregar el país que le hicieron coro a los Estados Unidos cuando nos consideraron amenaza inusual y extraordinaria. Somos antisistema capitalista, porque ese sistema lleva a los países a la peor de las condiciones a la inmensa mayoría. Aquí se vivió, este pueblo debe tener memoria, cuando uno observa los márgenes de las ciudades allí ve la miseria, eso es el resultado y legado de la cuarta república.

–Aún se siguen observando esos márgenes de pobreza.

-Sí. Pero eso es lo que ha estado combatiendo la revolución bolivariana. ¿Por qué nos atacan? Para que eso no tenga éxito. Porque en la medida que nuestro proyecto tenga éxito, en esa medida sucumbe y cae el modelo económico que lidera los Estados Unidos que solamente sirve para ellos.

–¿El país está perdiendo la llamada guerra económica?

-Lamentablemente una guerra a veces se sabe cuándo comienza, pero no cuándo termina. Estamos obligados a dar la batalla buscando la victoria. Una de esas batallas en esta guerra multiforme la vamos a librar el próximo 6 de diciembre. Esta es una guerra que nosotros no buscamos, una guerra que nos declararon. Cuál es el deber de un ciudadano en cualquier país del mundo cuando otro le declara la guerra. ¿Abandonar y entregarse?; no, prepararse para el combate y buscar la victoria. Si ese hubiese sido el pensamiento de Bolívar cuando llegaron los españoles, no fuéramos un país soberano e independiente. Dio la batalla. Hay una guerra económica. Ahora, decir que la estamos venciendo, no. Pero si podemos decir que nosotros aquí hemos derrotado la política de los gringos: la política de dominio sobre alguien. Nos están golpeando desde el mismo momento que Chávez llegó al poder. Pero políticamente hemos ganado esta guerra.

–En ese escenario de guerra ¿el juego está trancado?

-Estoy muy confiada en la conducción política del presidente Maduro. No olvidemos que el Presidente fue el canciller estrella del comandante Chávez. Chávez es un sabio: Chávez preparó a Maduro y Maduro, tremendo discípulo de Chávez. La forma en cómo Maduro ha aguantado, las ideas que se le ha ocurrido apelando a la Constitución para seguir nosotros nuestro camino, fue por haber sido el alumno ejemplar de Chávez. El mundo no se circunscribe a Estados Unidos. Gracias a Dios en el Plan de la Patria que nos dejó Chávez está la construcción de un mundo multipolar. Esas relaciones con otros polos de poder en el mundo las ha tejido la revolución a través de sus articuladores, en primer lugar, el comandante Chávez y Maduro como canciller.

–El presidente Maduro pidió a la próxima Asamblea Nacional (AN) radicalizar la democracia. ¿Cómo interpreta ese llamado?

-Él dijo algo que todo el mundo está esperando. Incluso lo hemos utilizado ahorita para dirigirnos a nuestro pueblo. Nosotros necesitamos interpelar al Gobierno. Porque no hemos tenido una oposición que haga control. Aquí se montó una oposición y desperdició una institución tan importante como la AN, un poder del Estado. Siempre he dicho que hay dos poderes importantísimos para el ejercicio del poder: el Ejecutivo y el Legislativo, porque son los dos únicos poderes que emanan directamente de la soberanía popular, los demás son derivados. porque es la AN la que nombra los rectores electorales y magistrados. Esta AN nos hubiese hecho daño a nosotros, tal vez, si se hubiesen puesto a hacer un control de la gestión pública y no a invocar sanciones ni arrastrarse a los gringos para pedir una invasión. Porque con ese control, obligan a los ministros a que cumplan con sus tareas. La AN debe cumplir con su rol. Estoy manejando tres propuestas enmarcadas en esa tónica.

-¿Para cumplir el llamado del presidente Maduro?

-Sí. la primera propuesta tiene que ver con una respuesta oportuna, invocando la justicia que deber ser expedita. Entonces una de las primeras actuaciones de la próxima AN debe ser un exhorto al Poder Judicial para que se libren de inmediato órdenes de captura a todas las personas que han traicionado a este país. No traicionaron a un gobierno; incluso los que estaban vestidos de rojo, rojito pero que se fueron cometieron aquí muchas fechorías, pero ellos están traicionando al país, no nos están traicionándonos a nosotros. A ellos los meto en el mismo saco que a Julio Borges, Guaidó, María Corina. Ellos se olvidaron de hacer política.

-¿Cuál es la segunda propuesta que llevará a la AN?

-La segunda es que se decrete la confiscación de los bienes de todos los que se fueron del país. Pero que eso se publique. Ayer conversaba con el gobernador de Guárico (José Vásquez) y le decía que hay fincas que podían estar bien productivas. Si aquí alguien, llámese como se llame, asume un bien que está en producción, está obligado a mantenerlo produciendo. Y está obligado a responder por esos bienes que le dan en administración. Por eso es necesario la publicación de los bienes confiscados y a quien se le entrega para saber quién es el que va a responder frente al país. Aquí hay mansiones de esas personas que ahorita están viviendo en los barrios ricos de España, esas mansiones podían ser perfectamente clínicas populares.

-¿Y la tercera propuesta?

-Que se le revoque la nacionalidad venezolana a todo el que se haya montado en la onda conspirativa pidiendo invasión militar, porque lo que han pedido es guerra y esa guerra ha generado muertos. Esas personas son indignas de llevar la nacionalidad venezolana. Con eso de que todas las opciones están sobre la mesa, aquí nos quemaron vivos a compatriotas, sabotearon servicios públicos, la inflación es algo horroroso.

–El llamado dólar criminal sigue escalando.

El dólar sigue en escalada. Pero hay muchas medidas que puede adoptar el Presidente y de hecho está adoptando con la Ley Antibloqueo, pero tampoco podemos estar exponiendo cuáles son las estrategias que vamos a utilizar de defensa ante esta guerra que nos declaró Estados Unidos desde 2014.

–El Presidente también sugirió a la próxima AN la interpelación de ministros. ¿Qué ministros propone usted para ser interpelados?

-Bueno mal podría yo hacer una lista de ministros en este momento porque yo también vengo del gabinete. En todo caso a la primera que tendrían que interpelar es a Iris Varela, en su condición de ex ministra, para que rinda cuentas. Aquí nadie debe ser intocable. El parlamento tiene que poner control en la Administración Pública. Eso más bien lo celebra el chavismo, el pueblo. No podría darte una lista, pero estoy presta a ser la primera.

–Vemos que tiene trabajo en la próxima AN. ¿No vuelve al Ministerio Penitenciario?

Yo no puedo decir eso. jejeje. Yo soy un soldado de la revolución. No me mando sola. Estaré donde el Presidente y la revolución me indiquen. Cúmplase.

Los dichos

“En la Constitución dibujamos un país y ese país tuvo sus momentos de mucho bienestar para el pueblo, de saldar una deuda social. Incluso en el 2005 cuando la oposición se retira de participar en las elecciones parlamentarias, lo único que proporcionaron fue pista abierta para que Chávez pudiera gobernar tranquilamente y se pudo avanzar en justicia social; se pudo generar mecanismos para la distribución de la riqueza nacional”.

“En honor a los sacrificios de nuestros héroes este pueblo nunca se va a rendir, por más que haya un grupo que pretenda entregarlos; por más que haya un grupo que haya pretendido incluso montar instituciones paralelas. Porque aquí no debemos olvidar que han surgido unos apátridas que ya tienen sus días contados para que rindan cuentas”.

“Pedro Carmona tiene más mérito que Juan Guaidó; porque Carmona por lo menos se sentó en la silla de Miraflores. Guaidó no se ha sentado ni siquiera en los bancos de la plaza Bicentenaria. No puede ni llegar allí”.

“¿Por qué nos hacen la guerra económica?. Para que el pueblo sufra, nos dé la espalda y ellos (Estados Unidos) poder montar un gobierno títere. Entonces sería para ellos un triunfo político utilizando el ataque a nuestra economía como lo hicieron en Chile”.

Cumplimiento de condenas

“Nooo; jamás podría estarlo”, respondió la ex ministra para el Servicio Penitenciario, Iris Varela, cuando le preguntamos si está de acuerdo con implantar en Venezuela la cadena perpetua y la pena de muerte.“Pero sí estoy de acuerdo con aplicar el cumplimiento sucesivo de condenas”, aclaró. “Una persona se le ocurre quitarle la vida a a alguien, violar a alguien y se le ocurre ser narcotraficante”, ejemplificó. “Si esos delitos se acumulan no pasa de 30 años. Considero que cada delito debe purgarse por separado, porque si paga 25 años por el delito más alto que es el narcotráfico, qué paso con la víctima de homicidio y de violación?”, argumentó Varela, quien presentará en la próxima AN dicha propuesta. “No se resarce el daño pero hay justicia, mitiga el dolor”, acotó.