Evo Morales saludó participación del pueblo en comicios parlamentarios

El expresidente de Bolivia, Evo Morales, manifestó este domingo que en su recorrido por los centros electorales ha visto a un pueblo pacífico en el ejercicio de su derecho al voto, como en una “gran fiesta democrática”.

Morales saludó la participación de todos los ciudadanos, ya que la considera importante porque el poder del pueblo es el que resuelve sus problemas sin intervención y sin amenazas injerencistas.

En su cuenta Twitter publicó “Los expresidentes que observamos, hoy, el proceso electoral venezolano, somos los mismos que 2 años atrás propusimos que cualquier solución debe ser pacífica y no con invasión, que debe ser democrática y no por enfrentamiento, y que debe ser entre venezolanos y no con injerencia.”

Señaló que Venezuela le está dando buen gran mensaje al mundo con estás elecciones parlamentarias en plena pandemia. “Los países capitalistas son los que tienen mayor número de contagio por Covid-19, mientras que Venezuela siendo un país socialista que defiende la vida. Por ello, le envío mi saludos y mis respetos al pueblo venezolano”.

Y agregó que es importante la participación de los ciudadanos para defender la soberanía y la democracia del pueblo.

Con respecto a los abstencionistas dijo que sólo buscan provocaciones, agresiones, violencia, amenazas y no buscan soluciones pacíficas. En su recorrido, constató que gran parte de los ciudadanos ha salido a ejercer su derecho a votar por quienes consideran que es correcto hacerlo.

Finalmente, llamó a los venezolanos que aún no lo han hecho, a participar en esta elecciones y a respetar los resultados que ofrezca el Poder Electoral, cuando finalice la jornada.