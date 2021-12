Exfiscal ecuatoriano dice que Alex Saab no es dueño del Fondo de Construcciones

El exfiscal General de la República del Ecuador, Galo Chiriboga, explicó en una entrevista a medios ecuatorianos que Alex Saab no es el propietario de la empresa Fondo Global de Construcciones (Foglocons) sobre la cual intentan vincularle cargos por lavado de activos, sin la existencia de evidencias que respalden tales acusaciones.

“A mí me citan a la comisión para que aporte información que están en los expedientes, es decir, este es un tema judicializado ya. Está en las audiencias y en las cortes, pero yo no tengo ningún problema en concurrir porque tengo que informarle al país lo que pasó”, destacó Chiriboga, sobre el caso que ya fue cerrado en dos oportunidades.

Al ser consultado sobre la relación del diplomático venezolano con el Fondo Global de Construcciones, respondió que era únicamente accionista de una empresa en Colombia, por lo que desestimó la relación de Saab con la titularidad de la compañía.

Este 13 de diciembre, por segunda ocasión, en menos de tres días, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea de Ecuador aplazó la aprobación del informe sobre la investigación a la operación del Sistema Unitario de Compensación Regional (Sucre) y Foglocons, refiere una nota de prensa de la defensa de Saab.

La decisión se tomó luego de que los asambleístas presentarán un informe en el que rechazan que la Comisión pretenda requerir a las autoridades judiciales para que reabran las investigaciones a Foglocons, que terminó en el archivo hace dos años.

“La ejecutoriedad de los procesos judiciales por el principio de seguridad jurídica no pueden reabrirse, además no es competencia de la Asamblea Nacional analizar actuaciones de jueces o fiscales, quienes tienen sus propios mecanismos de control”, señalaron. Agregan que «el caso de Foglocons se encuentra ejecutoriado, por tanto, en virtud de las garantías constitucionales de seguridad jurídica no puede ser reaperturado».