Extrema derecha le pica el ojo a megaelecciones

El sector político de extrema derecha radical que desde 2015 mantiene una agenda violenta, insurreccional y sobre todo opuesta a la vía electoral, aseguró ayer, en voz del ex diputado Juan Guaidó, “que la plataforma unitaria de oposición no descarta participar en las elecciones regionales y municipales convocadas por el Consejo Nacional Electoral”, aunque no reconocen ni al Parlamento que designo al árbitro, ni al ente comicial que convocó a la contienda.

A través del espacio virtual llamado twitter spaces, el ex parlamentario afirmó que “continúa el debate sobre la posible participación” de los factores que tras el triufo de la oposición en el Parlamento, propician condiciones para el bloqueo, solicitan medidas coercitivas contra el país y llamaron a la violencia que enlutó a hogares venezolanos a través del vandalismo y las guarimbas.

El ex diputado militante de Voluntad Popular, y protegido del prófugo de la justicia venezolana Leopoldo López, dijo que junto a sus colaboradores evalúan “la participación o no y tomaremos la decisión en conjunto”, pero agregó que alcaldías y gobernaciones no tienen autonomía por recibir recursos del Gobierno nacional.