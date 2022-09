Farid Fraija: En los Teques hemos bajado la delincuencia en 70%

La sola mención de la Biblioteca Ayacucho transporta a Farid Fraija a las tertulias políticas en el casco histórico de Caracas con William Lara, uno de sus políticos más admirados. Precisamente, Fraija escribió un libro en el año 2014 que fue publicado por el Fondo Editorial de la Asamblea Nacional William Lara y que contiene su análisis sobre las guarimbas, esas protestas callejeras promovidas por un sector de la oposición que asumió ese mecanismo para “sacar a quienes nos están gobernando”, tal como lo explicó Leopoldo López el 12 de febrero de 2014.

De su Villa de Cura (Aragua) natal saltó a eso que denominan la Gran Caracas para titularse en la Universidad Central de Venezuela como licenciado en Ciencias Políticas y Administrativas.

Por parte de padre Fraija tiene descendencia libanesa y sangre inglesa que viene de su mamá. Él un comerciante y ella una licenciada en Educación egresada de la Central.

Al llegar a Últimas Noticias recordó que cierto día fue entrevistado allí en ese redondel que está a un extremo de la Redacción Única. “Eran las primeras experiencias de un medio impreso publicando entrevistas televisadas”, dijo.

En la actualidad, Fraija es el alcalde de Los Teques, capital de Miranda, municipio Guaicaipuro, donde conviven 304.000 habitantes en siete parroquias asentadas en 660 kilómetros. Tácata, Altagracia de la Montaña, San Diego, Cortada del Guayabo, son algunas poblaciones del citado municipio.

En enero de este año Fraija acudió a dos eventos políticos de igual signo: por un lado, entregó la Alcaldía de Carrizal donde fue electo para el periodo 2017-2021; y enseguida estaba recibiendo la Alcaldía de Los Teques, centro geográfico de los Altos Mirandinos.

—Los Teques está situado en medio de dos puntos donde funcionaban estructuras delictivas como la banda del Koki (Cota 905) y la banda del Conejo (Las Tejerías). ¿Cuál ha sido el impacto en el municipio de esa dinámica delictiva?

—Las organizaciones delictivas en América Latina se han venido incrementando de forma significativa desde el año 50. Especialmente por las duras situaciones que han enfrentado países fronterizos como Colombia, donde ese desplazamiento fue afectando toda la Gran Caracas, Guarenas-Guatire, Altos Mirandinos. A nosotros nos ha impactado de forma negativa.

—¿Cómo han abordado ese tema?

—En los últimos años, desde que está Héctor Rodríguez como gobernador, se ha venido haciendo un esfuerzo interesante de articulación de los distintos cuerpos de seguridad. Antes, lo político muchas veces hacía difícil la planificación y la comunicación de las políticas públicas, muy especialmente el tema de la seguridad. Héctor ha roto con esos parámetros y ha logrado sentar en una sola mesa a los distintos alcaldes, los distintos cuerpos de seguridad y eso ha permitido, a través de la articulación, avanzar de forma significativa.

—¿Qué resultados en concreto se han obtenido?

—Te puedo decir que Miranda en general y Los Teques no son lo mismo que hace cinco años. Hemos tenido experiencias como la Mancomunidad de Seguridad Ciudadana que ha permitido que los cuerpos de seguridad policiales y militares estemos coincidiendo en espacios comunes para avanzar en la planificación de políticas públicas.

—¿Qué cifras tiene sobre el tema de seguridad ciudadana en Los Teques?

—En los últimos años ha bajado la delincuencia en el municipio no menos de 70%. Para el año pasado teníamos 18 homicidios a esta fecha, hoy tenemos 10. Hemos venido reduciendo la delincuencia de forma muy importante.

—¿La ciudadanía ha participado en esa reducción de la delincuencia?

—Hemos abierto los espacios para que el ciudadano se incorpore como un factor determinante en el combate contra la delincuencia. Hemos abierto una sala situacional, hemos incorporado las tecnologías de información y comunicación; hoy tenemos instalado 20 cámaras, más 12 que vamos a instalar antes de que termine el año. A eso se le suma el esfuerzo del VEN 911, el cual nos ha permitido detectar situaciones y prevenir situaciones importantes.

—En los Altos Mirandinos funciona una Mancomunidad de Seguridad Ciudadana.

—Sí. Comprende las policías municipales, estadal y la nacional, así como la Guardia Nacional Bolivariana.

—En otra subregión mirandina como Valles del Tuy van dos jefes policiales detenidos por su presunta vinculación con la banda de Carlos Capa. Esa es una mancomunidad con plomo en el ala.

—Esa es una experiencia que nos tiene que ayudar a planificar mejor la política de seguridad ciudadana. A la delincuencia no se le puede dejar avanzar. A la delincuencia, como decía el comandante Chávez, ni un tantico así. No podemos dejar que avance la delincuencia y tenemos necesariamente que fortalecer los mecanismos de inteligencia y seguridad ciudadana. Creo que la política de cuadrantes de paz es una muy buena dinámica pero que hay que fortalecer cada día más. En el país hemos tenido un crecimiento significativo de la delincuencia, insisto, por el desplazamiento que se da de bandas delincuenciales, paramilitares que están fuera de la frontera venezolana.

—Pero en los últimos meses hemos visto presuntas expresiones delictivas en países de la región, según la prensa de esas naciones.

—Hay un desplazamiento de grupos delictivos no solamente en Venezuela, sino en Suramérica y Centroamérica. Nosotros debemos mirar con un poco más de acuciosidad la posibilidad de unir esfuerzos. Las experiencias que en materia de articulación de políticas públicas supranacionales que se daban en Suramérica fueron dejadas a un lado por una apreciación política.

—¿A cuáles se refiere en especial?

—Me refiero a la Unión de Naciones del Sur (Unasur), a la conformación de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac), que son organismos que se crearon pero que lamentablemente la dinámica política no ha permitido la articulación de los países en la formación de políticas públicas que atiendan problemas comunes como por ejemplo la seguridad ciudadana.

—Hablemos de economía. ¿Qué áreas se han reactivado en Miranda?

—Hemos visto experiencias interesantes con el incremento de la exportación de algunos rubros que se han venido fortaleciendo en Miranda. Me refiero al cacao, café, flores. Ver hoy, por ejemplo, a gobernaciones teniendo experiencias en exportación, creo que forma parte de nuevas dinámicas, que más allá de un tema de leyes, son ajustes que se han venido dando en el marco de nuevas realidades económicas que nos ha tocado vivir producto de un conjunto de situaciones sobrevenidas que afectan.

—¿Cómo asumen esas dinámicas a nivel local?, en el municipio Guaicaipuro, por ejemplo.

—Hemos visto a nivel municipal y estadal una mayor preocupación por las políticas tributarias. Hemos visto que esas políticas tributarias han sido acompasadas con el Gobierno nacional. La Asamblea Nacional acaba de aprobar en primera discusión una ley de armonización tributaria, producto de estas nuevas realidades donde empezamos a ver cambios y transformaciones en la base económica del país.

—¿Qué productos ofrece Miranda para insertarse en esa nueva dinámica económica?

—Ofrece rubros como las flores, que van en crecimiento, que han ido poco a poco aumentando en sus capacidades. Hay que recordar que las capacidades de producción del estado estaban siendo afectadas por las dinámicas de importación. Tenemos, por ejemplo, importantes productores de ron en Miranda hacia los Valles del Tuy. Tenemos importantes productores agrícolas en los Altos Mirandinos. Del municipio Guaicaipuro se arrima no menos del 20% de todo lo que se consume en la Gran Caracas, por ejemplo.

—¿Eso con financiamiento del Estado o inversión privada?

—Antes un agricultor llevaba adelante su producción a punta de crédito, hoy día estamos viendo un esfuerzo distinto. Antes el emprendedor llevaba adelante su emprendimiento con el apoyo de los fondos públicos; hoy vemos que el emprendedor tiene que caminar con su propio esfuerzo. Esas son nuevas realidades que han venido dando cuenta de un sistema económico que empieza a diversificarse poco a poco.

—¿Y cómo se relacionan desde la alcaldía con ese sector privado?

—Como te dije, tenemos un espacio desde donde articulamos con el sector privado. Recientemente empezamos a recuperar pasarelas con el sector privado; estamos haciendo alianzas mixtas para impulsar la recuperación de espacios deportivos. Esto no existía antes, solamente confiábamos en los recursos públicos, ahora estamos generando esa articulación para poder avanzar.

—Ahora vayamos al tema político. Observamos que tanto el chavismo como la oposición ya están preparándose para las presidenciales.

—Hay mitos que están cayendo. En primer lugar, no existe una oposición, existen partidos de oposición. En otros momentos veíamos que factores de oposición se unificaban y perdían la identidad en base a un solo liderazgo. Hoy estamos viendo una dispersión de los factores de oposición. Para que una democracia funcione, necesitamos una oposición que funcione.

—¿Eso se está dando en Venezuela?

—Hay un sector de la oposición que está tratando de ser funcional, entendiendo que uno se puede oponer políticamente al Gobierno, pero no te puedes oponer a la democracia. Eso te lleva a otras vías.

—¿Hay una oposición venezolana que se opone a la democracia?

—Aquí hay una oposición que se estaba oponiendo a la democracia; incluso hay una oposición que se estaba oponiendo al propio país, llevando adelante una política internacional de sanciones, de bloqueo, de situaciones de indolencia que nos han puesto en jaque frente a la propia comunidad internacional y frente al desarrollo de nuestras propias capacidades como nación.

—¿Cuánto representa ese sector?

—No representa más del 20% y cada día se va reduciendo. En años anteriores veíamos encuestas que registraban un 85% del país que rechazaba la violencia con la que se venía generando la relación entre chavismo y oposición. La violencia nunca puede sustituir la política, la violencia es la negación de la política.

—Pero hay otras expresiones de la oposición distintas a esa. ¿Cierto?

—Sí. Tienes otra oposición que progresivamente ha venido entendiendo que te tienes que oponer al Gobierno, no a la democracia ni al país. Esa otra oposición ha venido ganando espacios, hemos visto su crecimiento participando en procesos electorales, ganando alcaldías, gobernaciones, diputaciones.

—¿Qué otro mito se ha caído?

—Que en Venezuela no había institucionalidad. Las instituciones en Venezuela funcionan, tanto las que regulan la materia electoral como las que formulan y ejecutan políticas públicas. Me refiero muy especialmente al Ejecutivo nacional. Hoy día, aquella oposición que no reconocía la figura del Presidente, ya la está reconociendo. Un tercer mito que ha venido cayendo es eso de que el chavismo va de salida.

—¿Cómo se explica eso?

—Fíjate que el Partido Socialista Unido de Venezuela ha sido el único partido o uno de los pocos partidos en el mundo que ha vivido un proceso de transformación permanente de su concepción y dinámicas internas.

El Psuv ha entendido que hay nuevos actores, los cuales deben incorporarse al desarrollo de la política. ¿Cuáles son esos nuevos actores?, los movimientos sociales. El partido está abierto hacia ellos y los ha venido incorporando.

—Ahora que se restablecen las relaciones entre Venezuela y Colombia le pregunto: cuál es la realidad de la comunidad colombiana en Miranda.

—Es un núcleo bien importante. Tenemos comunidades muy consolidadas como en el municipio Sucre (Petare). Tenemos una presencia colombiana no organizada; pero eso no opaca los vientos de cambios después de la victoria de Gustavo Petro. Me parece muy importante que una persona como Armando Benedetti venga ahora como embajador, una persona de extrema confianza del presidente Petro; confiarle esa responsabilidad a una persona de tan alta estima y confianza del presidente indica la importancia que van a tener las relaciones binacionales para el nuevo gobierno.

—Por su parte, el presidente Nicolás Maduro designó al ex canciller Félix Plasencia para representar a Venezuela allá en Colombia.

—Y creo que la designación de un ex canciller por parte de Venezuela, como Félix Plascencia, una persona muy curtida en lo que es el desarrollo de la política exterior y su formación como diplomático, todo eso indica el nivel y la importancia de ambos países frente a esta nueva realidad política.

—No pasa así con Estados Unidos.

—Bueno, fíjate, el tema es que en los Estados Unidos hay una fuerte incidencia de los acontecimientos políticos que están sucediéndose allá. Ellos están en un proceso electoral en donde los demócratas y los republicanos se van a tomar el pulso ahorita en las elecciones legislativas. Y el caso Venezuela está allí sobre la mesa. Esa dinámica ha hecho mucho más complejo el restablecimiento de las relaciones entre ambas naciones. Venezuela siempre ha estado abierta.

—¿Qué cambios se han producido en los Altos Mirandinos durante los últimos años?

—Primero la explosión demográfica que ha ocurrido en los últimos 50 años. El municipio Guaicaipuro como tal, antes formaba parte del Distrito Guaicaipuro, donde estaban las nueve parroquias; es decir, aparte de las siete actuales, se le anexaba Carrizal y Los Salias. Nos comunica un cordón umbilical que es la carretera Panamericana. Nosotros hemos tenido un crecimiento del 500% de la población en los últimos 50 años. Un crecimiento desordenado.

—¿Cómo enfrentar esa realidad?

—La realidad es totalmente desafiante. Tenemos servicios públicos que están por encima de sus capacidades; servicios de agua, luz, transporte, aseo, seguridad ciudadana. Hemos tenido que ir cambiando el caucho con el carro andando, empezando a ajustar, a hacer algunas modificaciones especialmente en los servicios. Ha sido un gran desafío.

