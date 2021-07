Fortalecerán apresto operacional de la Armada Bolivariana

El plan Navegando al Bicentenario será puesto en marcha para la recuperación y fortalecimiento de las unidades de combate y defensa de la Armada Bolivariana, informó el ministro para la Defensa, G/J Vladimir Padrino López.

“En víspera de los 200 años de la Batalla Naval del Lago de Maracaibo, por instrucciones de nuestro Comandante en Jefe, Nicolás Maduro, vamos a montarnos en una campaña de fortalecimiento de nuestra Armada Bolivariana que se llame Navegando al Bicentenario y les pido a todos, unidades militares, organismos del Estado que se sumen a este labor (…), vamos a elevar el nivel de apresto operacional de nuestra Armada Bolivariana para exhibirla en el bicentenario”, señaló.

Durante el discurso de cierre del acto en conmemoración de los 198 años de la Batalla Naval del Lago y Día de la Armada Bolivariana, el jefe castrense resaltó la importancia de incrementar la capacidad de vigilancia y defensa de las aguas territoriales venezolanas “en tiempos de asedio imperial”.

En este sentido, destacó la labor realizada por el componente marítimo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana en la protección de la fachada atlántica e instó a mantener la vigilancia permanente en esta zona y en el Caribe occidental.

“Felicito a la Armada Bolivariana por la labor en la fachada atlántica donde no podemos dejar de poner nuestros ojos en la vigilancia de nuestras aguas territoriales no controvertidas, pero no se puede dejar de vigilar el Caribe occidental que pretende ser utilizado por el imperialismo norteamericano para fomentar guerra y más divisiones en Latinoamérica, no podemos dejar de ver el mapa total de nuestra Venezuela, debemos estar sumamente atentos”, insistió.

Llamó a toda los integrantes de la Fanb a continuar con el ejemplo del Libertador Simón Bolívar y “mantener la postura geopolítica de la liberación de la emancipación de la libertad frente a la geopolítica de dominación y coloniaje del imperialismo”.