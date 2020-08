Freddy Bernal se recuperó del covid-19

El protector del estado Táchira, Freddy Bernal, informó estar recuperado de la COVID-19 luego de un intenso reposo, seguimiento estricto de medidas sanitarias y el cumplimiento del aislamiento social.

A través de su cuenta en la red social Twitter @FreddyBernal expresó, “Agradezco a Dios, al Santo Cristo de la Grita y al pueblo de Venezuela por haberme mantenido en sus oraciones y buenos deseos».

Agradezco a Dios, al Santo Cristo de la Grita y al pueblo de Venezuela por haberme mantenido en sus oraciones y buenos deseos. Gracias a los hermanos Pdte. @NicolasMaduro y a @dcabellor por el apoyo en esta batalla que he librado contra el #Covid_19 ¡Seguiremos en Victoria! pic.twitter.com/HNmHSjOFKm — Freddy Bernal (@FreddyBernal) August 29, 2020

El pasado 9 de agosto el Protector del Táchira notificó que dio positivo para la COVID-19; “después de haber sentido algunos síntomas como dolor de cabeza y fiebre, me aislé de inmediato, me puse en manos de la autoridades competentes en salud y he salido positivo en la prueba del PCR”, explicó Bernal en esa oportunidad.