Fuerzas revolucionarias continúan desplegadas en campaña rumbo al 21 N

Los candidatos y candidatas de la tolda roja y de la alianza del Gran Polo Patriótico (GPP) siguen desplegados en sus estados en las comunidades presentando sus planes de gobierno y escuchando las necesidades de los habitantes, con miras a las elecciones regionales de gobernadores, alcaldes y legisladores para los comicios el próximo 21 de noviembre.

La candidata del Partido Socialista Unido de Venezuela y de la alianza del Gran Polo Patriótico a la gobernación del estado Aragua, Karina Carpio, encabezó el acto de inicio de campaña de las fuerzas revolucionarias en esa entidad del centro del país, rumbo a lo que serán las elecciones regionales y municipales del 21 de noviembre, donde estuvo acompañada de los candidatos a las 18 alcaldías y del jefe del comando de campaña “Aristóbulo Istúriz”, Ricardo Molina.

La abanderada de la tolda roja se dirigió a una multitud de seguidores que colmó las adyacencias del histórico Cuartel Páez de Maracay, ante quienes ratificó su compromiso con la revolución bolivariana y la defensa del legado de igualdad y justicia social impulsado por Hugo Chávez.

“Esta es una campaña para el encuentro, para ir más allá de los convencidos, es el momento de los iguales, pero sobre todo es el momento de los que amamos esta tierra”, afirmó la candidata, asegurando que este 21 N sumarán otro triunfo a la revolución.

Destacó que el plan de gobierno estará centrado en la atención de las necesidades más sentidas del pueblo, propugnando los valores del respeto, la justicia y la unión, con la formación permanente de líderes en todos los rincones de la entidad, para coadyuvar en el desarrollo y prosperidad de la nación.

Candidato del Psuv y GPP en Anzoátegui pidió unidad de las fuerzas chavistas

El candidato a la gobernación de estado Anzoátegui, por el Psuv y el Gran Polo Patriótico Simón Bolívar (Gppsb), Luis José Marcano, desde la ciudad de Anaco, pidió a las fuerzas revolucionarias “salir a promover el voto, en la calle y puerta a puerta para garantizar la unidad de las fuerzas chavistas” el 21 de noviembre.

El abanderado oficialista, acompañado por el aspirante a la alcaldía Jesús Ríos, realizó una multitudinaria marcha que terminó en la avenida Miranda de la llamada ciudad gasífera del estado, para iniciar la campaña de cara a las elecciones regionales y municipales.

«Gracias Anzoátegui, somos pueblo noble, leal que no se rinde ante las dificultades, aquí estamos las trabajadoras, los trabajadores, juventud, mujeres, las hijas e hijos de Chávez, la verdadera fuerza revolucionaria», expresó Marcano.

Marcano recordó que la victoria de las elecciones regionales y municipales está en manos de la mayoría que elegirá la renovación de Anzoátegui, “un estado sumido en el abandono durante los últimos 4 años”.

“Hemos pasado dificultades producto del desgobierno y la indolencia, pero hemos tenido de nuestro lado, al Gobierno nacional del presidente Nicolás Maduro, que no escatima esfuerzos para el bienestar de nuestra gente», afirmó Marcano.

Pidió a toda la militancia no dormirse y estar alertas, desde hoy y hasta las elecciones, en búsqueda y defensa del voto, garantizando la victoria popular.

Candidatos chavistas iniciaron campaña en Nueva Esparta con caravana de motos

Los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico a la gobernación y las alcaldías del estado Nueva Esparta iniciaron la campaña electoral con una caravana de motocicletas que recorrió los distintos municipios insulares, rumbo a las elecciones regionales de este 21 de noviembre.

«Hoy comienza la última fase del rescate de Nueva Esparta. En solo 25 días vamos a recuperar la Gobernación y con esto iniciará una nueva etapa de progreso, estabilidad y bienestar para todos. Estamos ratificando nuestro compromiso de trabajar con y por el pueblo, de cambiar todo lo malo por lo bueno. Desde ahora el destino y las soluciones de este estado se decidirán en las calles, junto a las comunidades, con apoyo del presidente Nicolás Maduro, de todas las instituciones y el sector privado», afirmó Dante Rivas en el inicio del recorrido.

Asimismo, refirió que darán un reimpulso al turismo, a la pesca, a la agricultura y a todos los emprendimientos, para mejorar el empleo y el poder adquisitivo del pueblo insular.

Se sumaron al recorrido los movimientos y frentes sociales, las comunas, motorizados de los diferentes gremios de la región, los integrantes del Comando de Campaña Aristóbulo Istúriz y los comandos municipales, quienes aseguraron que con unidad, lealtad y compromiso rescatarán la gobernación de Nueva Esparta.

En Trujillo candidatos del Psuv y GPP iniciaron campaña electoral en medio de la lluvia

Este viernes la avenida Cristóbal Mendoza del municipio Trujillo (capital) se colmó de simpatizantes del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) y del Gran Polo Patriótico para acompañar al candidato a la gobernación Gerardo Márquez, los 20 aspirantes a las alcaldías, así como a los Concejos municipales y Consejo Legislativo del estado Trujillo, en el inicio de la campaña electoral con miras a los comicios del 21 de noviembre.

En la concentración, el coordinador nacional del comando de campaña Aristóbulo Istúriz en el estado Trujillo Mario Silva, destacó la importancia de «aceitar» la maquinaria del 1×10 para lograr la victoria en el mes de noviembre.

Asimismo aclaró que en Trujillo se mantiene la unidad de los chavistas, de los revolucionarios en pro del pueblo.

“Vamos a ganar en todos los estados, en todas las alcaldías, para eso necesitamos unidad, unidad y unidad. Aquí el candidato es Gerardo Márquez y será el próximo gobernador de Trujillo. Y hay absoluto apoyo, mi general Rangel Silva que es mi amigo ha dado absoluto apoyo al candidato. Esta revolución es para todos, es para el colectivo”, expresó.

Silva aseguró que el candidato Gerardo Márquez ya está trabajando por el bienestar del colectivo trujillano.

Por su parte, el aspirante a la gobernación del estado Trujillo se comprometió en cumplir con el programa de gobierno 2022-2030 diseñado junto al poder popular y el sector privado, para atender el área social, agroproductiva, minera, turística y servicios públicos de la región.

“El programa de gobierno es ley para Gerardo Márquez y debe ser ley para los alcaldes y alcaldesas y para quien gobierne en los próximos cuatro años. Vamos a resolver el problema del agua en el estado Trujillo en el primer año de gobierno, vamos a modernizar el transporte para ello arrancaremos con un plan piloto en Valera. El director de deportes será el atleta trujillano Jesús “El Trompo” González para recuperar las más de 450 canchas deportivas y al equipo Trujillanos Fútbol Club», afirmó.

En su discurso también anunció que en el mes de enero “comenzaremos la reparación y remodelación de los centros asistenciales del estado, en paralelo recuperaremos las instituciones educativas (…) he pedido a la jefa de zona retomar la voz del magisterio y del liceísta a partir de enero con un concurso regional”.

Márquez se refirió a la activación del aeropuerto Antonio Nicolás Briceño y al desarrollo del turismo religioso tomando en consideración que Trujillo es cuna del beato José Gregorio Hernández.

En la concentración que se desarrolló bajo la lluvia, Márquez presentó a los 20 aspirantes a cada una de las alcaldías y a los candidatos al Consejo Legislativo del estado Trujillo.

“Tenemos los mejores candidatos y candidatas para la gran victoria del 21 de noviembre, vamos a reimpulsar a Trujillo, vamos a gobernar en campaña electoral en las catacumbas del pueblo (…) sigamos recorriendo las calles, vamos a la batalla y a la victoria porque Trujillo tiene con qué”, puntualizó.

Bernal: el pueblo ha recogido una gran expectativa y esperanza por la prosperidad del Táchira

El candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela a la Gobernación del estado Táchira afirmó en el inicio de campaña que el pueblo tachirense «quiere hechos y no palabras», por ello y sin duda alguna ha recogido una gran expectativa y esperanza por la prosperidad y por el cambio.

“Debemos dejar atrás el pasado, la indolencia, el abandono, la diatriba política, los ataques permanentes para consolidar un Táchira próspero, en armonía, paz, seguridad y de reencuentro de hombres y mujeres, de las familias tachirenses”, dijo.

«El Táchira tiene una deuda social acumulada de años de desidia, por ello esta campaña que formalmente inició ayer bajo los lineamientos del Consejo Nacional Electoral (CNE), no será una campaña tradicional, será una campaña de hechos, de obras, de respuestas, por eso que mejor inicio que el casa por casa realizado en el sector Juan de Maldonado, 5ta Avenida y La Ermita, para culminar con el alumbrado de la Avenida Carabobo», acotó el candidato.

Unos 4.4 kilómetros de la Carabobo fueron recuperados, rehabilitados en su totalidad. Se colocaron 174 luminarias led, pintura de aceras y brocales, recuperación de fachadas, demarcación, tala, poda, recolección de desechos sólidos, instalación de papeleras a lo largo y ancho de la avenida.

“Es el resultado del trabajo en conjunto entre Corpoelec, Barrio Nuevo Barrio Tricolor, Pdvsa y Corpoandes articulado con el próximo alcalde de San Cristóbal Silfredo Zambrano”, refirió.

“Los sancristobalenses merecemos vivir en una ciudad bonita, armónica, limpia, segura, alumbrada, con miras a la prosperidad a partir del 21 de noviembre. Amo a mi ciudad San Cristóbal, aquí nací, aquí crecí, por ello gobernaré con los mejores hombres y mujeres, de la mano con las comunidades”, resaltó.

Igualmente agradeció el voto independiente que se están agrupando en la plataforma “Amemos al Táchira”, entre ellos a los ganaderos, comerciantes, deportistas, transportistas, panaderos y al cúmulo de hombres y mujeres que se suman día a día a esta propuesta política.

“No soy un hombre, sino un programa de gobierno, una oportunidad para los tachirenses, a eso he denominado Amemos al Táchira, significa unidad de la familia, la fe profunda en Cristo Redentor, en el Santo Cristo de La Grita, en la Virgen de la Consolación, familias de fe y esperanzas”, sentenció.

Con masivas concentraciones Maracaibo y Cabimas iniciaron campaña con sus candidatos

El candidato a la reelección por la Alcaldía de Maracaibo, Willy Casanova inició su campaña electoral con una masiva concentración desde el casco central de la ciudad.

Casanova resaltó que su campaña electoral se llenará de la fuerza histórica de los héroes indígenas, de la valentía del pueblo batallador que acompañó a Rafael Urdaneta y a Simón Bolívar «para hacernos libres, independientes y soberanos».

Puntualizó que en su nuevo período como alcalde reelecto trabajará en seguir recuperando los servicios públicos y espacios de la ciudad, para continuar devolviéndole a todos los maracaiberos una mejor calidad de vida y que vean a Maracaibo llena de esperanza y futuro.

Expresó que: «también tendré como tarea aprovechar lo que hemos hecho para hacer de Maracaibo un municipio insigne con un desarrollo económico y donde la juventud tenga grandes oportunidades de trabajo y convertirse en excelentes profesionales», resaltó.

Casanova recordó que en estos cuatro años se ha encargado de trabajar de la mano con el pueblo, para llevarles esperanza, alegría y oportunidades venciendo todas las dificultades.

Por su parte, Omar Prieto, candidato a la reelección por la Gobernación del Zulia, convocó a toda la militancia maracaibera y zuliana a seguir construyendo el camino a la victoria este 21N.

Por su parte, Aloha Núñez, jefa de campaña regional expresó que esta concentración es el reflejo de un pueblo que respalda a los candidatos Willy Casanova y Omar Prieto, de una militancia que quiere seguir batallando por el renacer de Maracaibo y del Zulia.

En el municipio Cabimas Pedro Duarte inició su campaña con la presentación de su plan de gobierno

Pedro Duarte, alcalde de Cabimas y candidato a la reelección por el Psuv y el Gppsb, presentó su proyecto de gestión para el próximo período de gobierno 2021- 2025, donde resaltó el fortalecimiento de la economía en la municipalidad.

Expresó Duarte que: «hemos presentado una propuesta de Gobierno bien consensuada, al pueblo no se le dice mentiras, al pueblo no se le habla con demagogia, es una propuesta de Gobierno que hemos estudiado, analizado y creado en el marco de una planificación estratégica», aseguró.

Señaló que es importante la creación del Semat, Servicio Municipal de Administración Desconcentrada de Administración Tributaria, el impulso de una zona Franca, entre otros puntos económicos son el fuerte del programa, con lo que se busca reactivar la inversión en la jurisdicción y por consiguiente secuencia los ingresos propios que se reflejarán en más obras para beneficio de los cabimenses.

Puntualizó que las metas propuestas en sus primeros cuatro años de gestión se han cumplido en un 95% a pesar del bloqueo económico y las sanciones por parte del Gobierno de los Estados Unidos.

Por su parte, Francisco Colmenares, jefe de campaña y coordinador del Comando Aristóbulo Iztúriz comentó, «la importancia de la planificación y la organización del voto para cristalizar una victoria contundente e histórica el próximo 21 de noviembre en todas las parroquias y este plan de gobierno va orientado a garantizar la mayor cantidad de sufragios posibles».

Candidatos rojitos apuestan por los servicios público y economía local en La Guaira

El recorrido de los candidatos del Partido Socialista Unido de Venezuela (Psuv) José Alejandro Terán a la gobernación de La Guaira, y José Manuel Suárez a la alcaldía de Vargas, para las elecciones del 21 de noviembre, acompañados de simpatizantes y militancia del partido, comenzó en Caraballeda.

La tolda roja recorrió en caravana las parroquias Caraballeda, Macuto y Maiquetía, para llegar a la plaza Ali Primera, en Montesano y continuar hasta las calle Los Baños, en Maiquetía.

José Alejandro Terán, candidato a la gobernación, presentó seis ejes de desarrollo para La Guaira, donde serán prioridad el agua, la salud, pequeñas y medianas empresas, y la seguridad. “Creemos en nuestro pueblo, por ello construiremos gobiernos parroquiales, para la transferencia de los recursos, apostando a un gobierno digital, la identidad guaireña y rescate del patrimonio”.

Destacó el impulso a la recuperación de los servicios públicos, como el agua mediante un sistema de perforación de pozos de agua profunda, “quiero ser recordado como el gobernador, que solucione el problema del agua que tiene más de 4 años en La Guaira”, dijo Terán desde calle Los Baños. También la recuperación de sistema de acueducto y aguas servicios, así como la dotación de nuevas unidades de transporte, entre otros.

Propuso un sistema de económicas mixtas para La Guaira, que permitirá el uso de criptoactivos e impulso del gobierno digital, así como el desarrollo de Zona Económica Especial para el sector pesquero, aeroportuario y emprendimientos, aplicando incentivos fiscales y otros para el sectores hoteleros, balnearios y recreación.

El candidato anunció la construcción de un hospital para Catia La Mar, recuperación de red de salud pública y programas sociales de atención al adulto mayor.

Servicios municipales. José Manuel Suarez, candidato a la alcaldía de Vargas por el PSUV, indicó que mejorará la frecuencia y ruta de los servicios municipales, será el norte de su gestión, así como la creación de empresas mixtas en materia de cementerios, reciclaje y otros.

Se plantea como meta la incorporación de nuevas unidades de transporte y un nuevo horario, sedes de farmacias municipales, plan de asfaltado y recuperación de vialidad, «Estaremos en la calle, gobernando con la gente» dijo el candidato Suárez .

Apuesta por su plan de gobierno el aporte de empresas mixtas para el desarrollo y atención a trabajadores de la playa, comercios emergentes, entre otros.

Tolda roja en Apure inicia campaña

Desde el Domo Deportivo del municipio Biruaca se dio inicio a la campaña electoral por parte del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Gran Polo Patriótico, afinando la maquinaria para los próximos comicios electorales de este 21 de Noviembre.

La fuerza chavista de los 7 municipios que integran el estado Apure, se concentraron en este imponente domo para recibir a los candidatos que representarán al PSUV , en lo que el candidato a la Gobernación Eduardo Piñate presentó su programa de Gobierno que lleva por nombre «Por un Apure grande, próspero y productivo», estos tres importantes vértices nacen del pensamiento de Hugo Chávez en construir un «Apure próspero».

Así mismo, el Candidato por el Gran Polo Patriótico, Eduardo Piñate, destacó que «como primer objetivo de este vértice es posicionar al estado Apure como la primera potencia productiva y diversificada, bastión de la nueva economía productiva no petrolera».

De igual forma, el candidato por la tolda roja detalló que «el último vértice se trata de la grandeza del pueblo apureño, como reafirmar nuestra historia de gallardía, llaneridad y apureñidad, como identidad de nuestro pueblo».

Inicio de campaña del PSUV en Falcón fue la presentación del plan de gobierno 2021-2025

El gimnasio cubierto Carlos Sánchez fue el escenario para que el candidato a la reelección para la gobernación del estado Falcón, Víctor Clark, presentara a la colectividad los 7 vértices de trabajo que tiene establecidos para los próximos 4 años.

“Hoy mi compromiso es mayor y la experiencia obtenida durante los últimos cuatro años me han dado una visión más amplia para seguir adelante porque al “trabajo no le gana nadie” y Falcón merece más, pues he podido verificar que con poco se hace mucho”, alegó durante la actividad el candidato por el Partido Socialista Unido de Venezuela.

El inicio del evento estuvo presidido por el jefe regional del Comando de Campaña “Aristóbulo Istúriz”, Jesús Faría quien resaltó la lealtad y la vanguardia chavista en la entidad de cara a los comicios donde se elegirán alcaldes, concejales, legisladores y el gobernador.

“He podido constatar en los contactos directo con los falconiano que hay entusiasmo por estas elecciones, que hay motivación para seguir manteniendo el proyecto humanista que sostiene el presidente Nicolás Maduro, así que esta maquinaria está preparada para dar la pelea en las urnas electorales”, explicó.

En la actividad también estuvieron presentes los 25 candidatos a las alcaldías y los alcaldes salientes y una parte de la fracción patriota de la Asamblea Nacional integrada por Kristal Alvarado, Génesis Garvett, José Luis Chirinos, Fernando Bastidas, Marelys Castro y Alberto Alvarado.

Los militantes presentes aseguraron que apoyan el plan de gobierno presentado por Clark porque le da continuidad a una gestión que trabaja por la transformación integral del estado con una visión modernista y apuntada hacia el desarrollo y la recuperación económica.

Con información de los corresponsales: María Elena Castillo, Vivian Ariza, Tania González, Rebeca Viloria Peña, Eliana Useche, Mayerlin González, Luis Ortega, Ámbar Montilla y Josmary Escalona