Gabarra que se hundió en el Lago en 2018, fue rescatada y está en reparación

El hundimiento de la gabarra GP-17 en el Lago de Maracaibo efectivamente ocurrió, pero no en días recientes ni este año, sino el 05 de septiembre de 2018, revelaron miembros de los Consejos Productivos de Trabajadores de Pdvsa Occidente.

A través de los medios de comunicación y de las redes sociales se difundió la información sobre el recién hundimiento de la plataforma, con una carga comunicacional interesada en mostrar ineficiencia, indolencia e irresponsabilidad de Pdvsa.

La periodista Katherine Nieto, del diario El Impulso, asumió la corresponsabilidad en la difusión de la información construida para redes por el también periodista Lenin Danieri, quien escribió en Twitter: HABÍA UNA VEZ Un país que tenía una industria petrolera que era la envía de ésta parte del continente. Ésta era la Estación Flotante en Lago Medio, la EF GP 17. Se hundió en nuestro estuario. Da tristeza si les soy honesto”.

Gabarra se hundió el 05 de septiembre de 2018

En su pesar Danieri no señala fecha de las imágenes no da explicaciones del hundimiento. Todo periodista es investigador, pero no lo hizo. A partir de esa publicación, nada importa o le importa. Ya el mantel está manchado.

El hundimiento de la gabarra GP-17 ocurrió por incursión de terceros, que le hurtaron, entre otras cosas, las tapas (bocas de visita) de los tanques de lastre, los cuales llenaron de agua durante un temporal (aguacero, oleaje, vientos huracanados), lo que determinó la inmersión, revela un informe eleborado por Pdvsa.

La gabarra fue rescatada y hoy se encuentra en el muelle Rafael Urdaneta, sometida a reparaciones y a la reposición de los equipos necesarios para poderla en actividad.