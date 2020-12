Gabriela Chacón: actual AN debe responder por sus actos

Calle arriba Gabriela Chacón camina por la zona uno del barrio José Félix Ribas, ubicado en Petare, municipio Sucre, estado Miranda. La acompañan voceros de los consejos comunales, comunas y de las Unidades de Batalla Bolívar Chávez, usando el tapabocas como una medida de protección para evitar el covid-19.

En sus manos lleva una libreta en donde van las recomendaciones que le ofrece la gente para las leyes que consideran deberían ser creadas en la nueva Asamblea Nacional que será electa el próximo domingo 6 de diciembre.

Otras personas esperan su turno para entregarle a Chacón cartas o simples papelitos solicitando ayudas económicas, medicamentos, materiales para la reparación de casas, donación de electrodomésticos, un trabajo o cualquier otra cosa que les resuelva el problema que padecen.

Los vecinos la saludan, muchos ya la conocen, ella es la esposa del alcalde del municipio Sucre, José Vicente Rangel Ávalos, funcionario que cumple su tercer periodo como mandatario de la jurisdicción mirandina y en cuyas administraciones Chacón se ha encargado de las direcciones de Desarrollo Social y Atención al Ciudadano, dedicándose a la creación de programas para mejorar la calidad de vida de los vecinos, especialmente a los niños, niñas y adolescentes.

Igualmente, ha sido por más de 20 años la directora de la Fundación Forjando el Futuro, ubicada en la zona de Mariches, donde se atienden a pequeños y adolescentes en situación de calle, además impulsan programas para la prevención de la violencia intrafamiliar, incentivar la convivencia ciudadana y la educación de los padres para que puedan lograr una buena relación con sus hijos.

También es empresaria. Se ha anotado varios éxitos en distintos negocios, especialmente en el área textil y de la moda, experiencia que utiliza para apoyar a los emprendedores en el desarrollo y consolidación de sus unidades de producción.

—¿Qué aportes cree que puede ofrecer de llegar hasta la AN para ayudar a la gente de los barrios?

—Con toda esta experiencia en el ámbito social y empresarial que tengo propongo mi nombre para ser diputada de la AN, en representación del Partido Socialista Unido de Venezuela y el Polo Patriótico por el Circuito 3 del estado Miranda, que corresponde al Gran Petare, en donde hemos venido realizando un importante trabajo para mejorar la calidad de la vida de la gente, como es por ejemplo el ordenamiento de la redoma de Petare, en cuyos espacios reinaba el caos y la anarquía, pero que rescatamos y hemos devuelto para el disfrute de los ciudadanos. No solo conozco las comunidades de Petare, sino de las otras cuatro parroquias que conforman el municipio Sucre, donde he escuchado de los vecinos los problemas que padecen y las posibles soluciones que se pueden aplicar. Hemos venido dando respuesta desde la Alcaldía de Sucre, pero el trabajo no ha sido nada fácil, pues la pasada administración dejó de ejecutar obras, de realizar las labores de mantenimiento y dejó sumergido el municipio en un total abandono; sin embargo, seguimos mejorando las condiciones de vida de la gente.

—¿Cuáles han sido las solicitudes de los ciudadanos para el trabajo del nuevo Parlamento?

—Durante nuestros recorridos por las comunidades hemos recogido más de 10.000 propuestas con las aspiraciones e ideas que tienen los ciudadanos de lo que debería ser el trabajo de la nueva Asamblea Nacional. Yo me comprometo a ser la voz de los vecinos ante la Asamblea Nacional a que todas estas solicitudes se conviertan en nuevas leyes. También impulsaremos las reformas de otras normativas, que requieren ser adaptadas a las nuevas dinámicas y realidades que se viven en el país. La gente ha solicitado, insistentemente, que entre las responsabilidades de los nuevos diputados obligatoriamente mantengan el contacto con los habitantes de los sectores por los cuales fueron electos para que continúen conociendo las necesidades del pueblo, informen de sus gestiones en la AN y sigan el trabajo mancomunado con el Poder Popular. Han pedido que las actuales autoridades de la AN sean interpeladas para que respondan sobre sus actuaciones que aseguran afectaron el desarrollo del país. Así como lo han señalado otros candidatos del Psuv, considero que la actual AN debe responder por sus actuaciones en contra de Venezuela, no cumplieron el trabajo para el cual fueron electos, solo se dedicaron a solicitar sanciones e intervenciones para nuestro país, se apropiaron de los recursos públicos, centraron sus acciones en atacar e intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro, pero se olvidaron que, así como sucedió con el comandante Hugo Chávez, aquí se cuenta con un pueblo que respalda, construye y defiende la revolución.

—En los barrios de Petare son muy comunes las protestas por la mala calidad de los servicios públicos. ¿Desde la AN cómo se puede dar respuesta a la gente sobre este tema?

—Ciertamente en la mayoría de las comunidades que he visitado siempre he escuchado las quejas por la falta de agua potable, por los apagones, por la falta de gas doméstico, por las pocas unidades de transporte público, hecho que obliga que el tema de los servicios públicos sea una de las primeras áreas que deben ser atendidas en la AN. Parte de la mala calidad de los servicios públicos se debe en gran medida a la serie de saboteos que han sido cometidos por delincuentes, por representantes de la ultraderecha, que entre otras acciones se roban material estratégico, han atacado con explosivos y prenden fuego a las estaciones eléctricas, con la meta de generar caos y justificar una intervención militar. Tomando en cuenta estas quejas vamos a proponer la creación de la ley de servicios públicos que, entre sus artículos, contenga planes de mantenimiento e inversión, para mejorar, ejecutar y garantizar la distribución del agua potable, así como el funcionamiento de la red del sistema de aguas servidas, que se mejore el servicio de gas comunal y se recuperen todas las plantas de llenado de los cilindros en las comunidades, además de la ampliación del servicio de gas directo. También contempla mejoras en el transporte público, con la creación de más rutas populares y la incorporación de nuevas unidades. Igualmente propondré la ley de electricidad, donde se exigirá que se mejoren los servicios de generación, transmisión y distribución de la energía, con especial atención en las necesidades de las comunidades, que reclaman el mantenimiento de los postes, cambio de los transformadores dañados y rescate del alumbrado público.

—¿Cuáles serían los aportes para mejorar el área de la salud?

—Junto a mi grupo familiar padecí de covid-19, experiencia que protagonizaron y todavía viven muchos venezolanos, la epidemia que azota el mundo entero, nos ha hecho comprender, de la peor manera, que la salud es los más importante en nuestra vida y que tenemos que cuidarnos no solo del covid-19, sino de otras enfermedades, pero al padecer de alguna dolencia debemos contar con un fortalecido sistema de atención, por lo cual desde la AN vamos a proponer la ley del sistema único de salud. La propuesta pasa por la reforma de la Ley Orgánica de la Salud, para así garantizar el derecho de todo venezolano de disfrutar de un sistema eficiente y accesible en el sector público, mientras que en el sector privado se supervise el cumplimiento de las condiciones para garantizar también el mismo derecho a los ciudadanos que tienen accesibilidad económica.

—¿Tiene planes para ayudar al emprendimiento y la inventiva popular del venezolano?

—Durante los recorridos por las comunidades, se han realizado mesas de trabajo con los vecinos, quienes han mostrado su capacidad productora, los artículos que elaboran y los servicios que prestan, que son de excelente calidad, pero en muchos casos no han podido expandir o consolidar su idea de negocio por falta de apoyo, razón por la cual hasta la AN llevaré una ley que favorezca el emprendimiento y el acompañamiento a las nuevas iniciativas productivas, científicas y tecnológicas como la base de una economía sustentable e innovadora. Buscaremos establecer las bases de las políticas públicas y los incentivos necesarios para que el emprendimiento forme parte fundamental de la Venezuela productiva.

—¿Cuáles serían los aportes para optimizar la calidad educativa?

—En busca de mejorar las condiciones de la educación pública, propondré la reforma de la Ley Orgánica de Educación, siempre manteniendo el principio que la educación es un derecho humano y un deber social que debe ser democrática, gratuita y de calidad. Con la reforma buscamos mejorar la calidad de la educación, asegurando a los estudiantes, en todos los niveles, las herramientas para que puedan tener una buena formación que va desde la entrega gratuita de útiles y uniformes escolares, mejoramiento de las infraestructuras de los centros educativos, entrega de computadoras, programas alimentarios y de salud, dotación de laboratorios, actividades complementarias en el área deportiva, cultural, recreativa, formación en artes y oficios, así como mejoras en el acceso de internet tanto en las aulas, como en las comunidades, en sus casas, entre otros recursos necesarios.

—¿Desde la AN realizará propuesta para consolidar el proyecto de los gobiernos comunales?

—La creación de formas organizativas y consolidación del Poder Popular era uno de los principales proyectos que tenía el comandante Hugo Chávez, que ha tenido un apoyo especial y de continuidad con nuestro presidente Nicolás Maduro, quien ha propuesto la creación de las leyes del gobierno comunitario y del parlamento comunal, en donde se establece que la AN se encuentre obligada a consultar a las comunas los proyectos, leyes y acuerdos, antes de tomar una decisión final, propuestas que cuentan con mi total respaldo. Solicitaré las reformas a las leyes de los consejos comunales y comunas, para fortalecer el trabajo comunitario, con el apoyo más eficaz de los entes gubernamentales. Los voceros del Poder Popular han solicitado se aprueben los reglamentos para la protección y apoyo a los consejos comunales, se establezcan las normas de creación y funcionamiento de los parlamentos comunales, sean creados los mecanismos para que lleguen más beneficios sociales al pueblo, mayor participación en la creación y gestión de las políticas públicas, para así participar de forma directa en la construcción del nuevo modelo de sociedad socialista de igualdad, equidad y justicia social.

Protección a la familia

La mayoría del trabajo social de Gabriela Chacón se ha centrado en la atención de la familia, que ha sido tan golpeada por la crisis económica y social. Asegura que para mejorar las políticas sociales propondrá en la Asamblea Nacional la ley de protección a la familia, que pasa por la revisión de otras leyes sociales, como es por ejemplo la Ley Orgánica para la Protección del Niño, Niña y Adolescente (Lopnna), la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley de Servicios Sociales, para adaptarlas a las nuevas realidades venezolanas. Asimismo, considera que es necesario ampliar los programas de protección a las personas con discapacidad, adultos mayores, personal pensionado y jubilado, con el fin de que se establezca una corresponsabilidad de cuidado entre el Estado y la familia.

