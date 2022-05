Gestionar denuncias vía Venapp es muy fácil

Venezuela dio un paso adelante en lo que a tecnología y conectividad se refiere con la puesta en funcionamiento de la aplicación criolla para el uso de redes sociales Venapp.

Anunciada recientemente por el presidente Nicolás Maduro como parte del sistema 1x 10 del buen gobierno, la red social, que cuenta hasta el momento con más de 100 mil descargas en las tiendas virtuales Google Play y App Store, tiene como principal atractivo, entre sus múlltiples opciones, la canalización de denuncias.

Durante la activación del 1×10 del buen gobierno, el pasado 20 de mayo, el primer mandatario informó que “hoy nace para el mundo la red social de la aplicación Venapp para el pueblo y la juventud venezolana. Y esta app va a tener algo llamado la Línea 58, que podrá ser utilizada por cualquier ciudadano, vecino y vecina”.

Informó que hasta el momento, vía aplicación ha recibido más de 300 reportes de fallas de servicios públicos, de los cuales “cerca del 50% de los casos que hemos recibido a través del Venapp ya se han atendido de manera directa”, dijo.

Agregó que para la captación de las mismas los ciudadanos pueden registrar, hasta el 20 de julio, su 1×10 para hacer denuncias sobre el funcionamiento de los servicios públicos y ciudadanos, y conectarse con el Gobierno bolivariano para su solución, especialmente en tres áreas prioritarias: agua, salud y educación.

¿Cómo funciona?

Hacer denuncias de cualquier tipo a través de este instrumento es muy sencillo. La aplicación es compatible con dispositivos android e iOS, así que lo primero que debe hacerse es descargarla en las tiendas virtuales antes mencionadas.

Línea 58

Para adaptarse a las necesidades primordiales de los venezolanos, en Venapp, la llamada Línea 58, una herramienta que le ofrece a cada usuario un acercamiento directo con diversas instituciones.

La idea de este acercamiento virtual es permitir al público venezolano crear reportes de fallas en lo relacionado al transporte público, la salud, el gas y la electricidad, por nombrar algunos servicios o denunciar situaciones irregulares en el área de la educación, los derechos humanos, los derechos animales y hasta casos de discriminación en algún espacio o entorno.

A este respecto, el jefe de Estado detalló que hasta el momento de los 325 casos recibidos, la mayoría de ellos provienen de Caracas y el Zulia, 242 responden a problemas de agua, 30 de educación y 53 casos al sector salud.

“Es la construcción de un nuevo sistema de conexión tecnológica y humana para atender los problemas reales de la gente, priorizar los problemas y que la gente tenga respuesta y soluciones en tiempo real a los problemas de servicio público y de las comunidades”, indicó.

La opción de la Línea 58 permite también la creación de reportes de incidentes, realizar aportes, sugerencias y solicitudes.

La página web de la aplicación ofrece una serie de videotutoriales que explican de forma sencilla los pasos a seguir.

Para utilizar la línea de denuncias los usuarios deberán rellenar un formulario con sus datos, fecha y descripción del reporte y lugar.

Además, podrán adjuntar documentos que respalden su solicitud y, luego de creado, el reporte puede ser monitoreado para comprobar su estatus.

“Es la construcción de un nuevo sistema de conexión tecnológica y humana para atender los problemas reales de la gente, priorizar los problemas y que la gente tenga respuesta y soluciones en tiempo real a los problemas de servicio público y de las comunidades”, dijo el Presidente.

Cuenta con grupos destinados a la atención y el contacto ciudadano.

Los canales

El presidente Maduro explicó que el sistema 1×10 del buen gobierno “es una operación abarcadora de carácter cívico-militar y policial, es la construcción de un nuevo sistema de conexión tecnologíca y humana para atender los problemas de la gente, con el objetivo de fortalecer la gestión pública ¡Soluciones en tiempo real para la gente, que al final es el centro de nuestra vida”.

En ese sentido y en lo que a interacción social se refiere, Venapp permite el acceso a una serie de canales dedicados a temas específicos y segmentados en categorías como entretenimiento, deporte, cine, arte y música, entre otros, en los que las usuarias y usuarios no solo podrán acceder a información de último minuto, sino que también podrán interactuar y debatir con los integrantes de cada grupo, por lo cual se perfila como una herramienta perfecta para el intercambio y la organización de los miembros de las comunidades en temáticas diversas.

Asimismo, los usuarios podrán ver, publicar, compartir y hasta recomendar contenidos que, tal y como en el resto de las redes sociales, se muestra en el muro, junto a las publicaciones de los canales a los que pertenecen.

Otra de las opciones, dentro de cada canal, es la de compartir y crear archivos, imágenes, videos, encuestas y publicaciones, bien sea en público o para sus grupos seleccionados.

Para mayor interacción, posee una opción de chat, llamada Venchat, para enviar mensajes directos a los miembros de los canales a los que pertenezca de forma individual o grupal y que, como novedad, no utiliza megas. Son de carácter gratuito.

El jefe de Estado visitó la sala de operaciones del comando presidencial donde se gestionan denuncias.

Agendar citas

Dentro de sus múltiples funciones, Venapp también sirve como aliado personal para agendar citas, planear y organizar actividades personales diarias.

Como herramienta interactiva, permite el manejo de grupos de trabajo para empresas e instituciones, la creación de grupos privados o públicos y programar eventos utilizando la opción de los canales.

Es de fácil manejo.

Entretenimiento

La red social criolla no se queda ahí. Otra de sus interesantes opciones es la posibilidad de comprar boletos para eventos y conciertos, que además ofrece el beneficio de otorgar descuentos especiales a los usuarios con solo registrarse.

Actualmente están disponibles, con descuentos exclusivos, las entradas para disfrutar de los conciertos de Guaco, en la terraza del Ccct y para el Festival de la Salsa, en el Poliedro de Caracas, ambos pautados para el próximo 11 de junio.

Otra de las posibilidades que permite la red social es la de hacer recargas de saldo con descuentos y promociones.

Comparte y gana

Otra de las opciones agregadas a la red social en su más reciente actualización, son los puntos. Al compartir su perfil, los usuarios y usuarias ganarán estos puntos que luego podrán canjear por descuentos en productos y servicios.

Hay promociones exclusivas en eventos.

Conectividad a lo criollo

Venapp sigue el camino ya trazado por la china We Chat, la rusa Vkontakte o VK, y la inglesa telegram, por nombrar algunas de las redes sociales que buscan alejarse del monopolio de Meta (facebook) y sus hijas Instagram y Whatsapp.

Por ejemplo, las aplicaciones china y rusa cuentan con funciones que van desde una interacción sencilla con amigos, familiares y personas con gustos en común hasta hacer cosas sencillas de la cotidianidad como transferencias, compras de boletos de avión, pedir servicio de taxis e incluso gestionar las facturas de la electricidad. Usuarios de Venapp esperan contar con los mismos beneficios.

Posee herramientas interactivas.

La privacidad

En relación a la privacidad de los datos suministrados por las personas que se registren en esta plataforma, la página web de Venapp destaca que tanto los datos como el contenido compartido a través de la red social “no serán utilizados con una finalidad distinta a la cual los proporcionaste”.

En respuesta a los requerimientos de usuarias y usuarios, la página web www.venapp.com, posee una caja de comentarios en la que es posible expresar dudas, quejas, comentarios y propuestas surgidas con el uso de la misma.

De igual forma, en sus cuentas en las redes sociales Facebook, Instagram y Twitter, Venapp responde activamente los planteamientos de los usuarios.

Además, se pudo constatar que siguiendo los requerimientos se vienen realizando mejoras en el funcionamiento del servicio.

Una de las inquietudes que han expresado con mayor insistencia es acerca de un error que el sistema ha arrojado luego de registrarse en la plataforma. El problema es que a algunos no les permite volver a iniciar la sesión, por lo que otros han compartido la posible solución. Hay un feedback. “Me pasó lo mismo y cuando escribí por Venapp.com para pedir ayuda me recomendaron desinstalar la aplicación y descargarla. Me registré de nuevo y funciona”, escribió una usuaria en instagram.