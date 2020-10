Gobierno asegura que habrá nuevo liderazgo de la oposición después del 6-D

El presidente de la República, Nicolás Maduro, anunció este miércoles que tras el proceso electoral del 6 de diciembre, surgirá en el país un nuevo liderazgo en la oposición venezolana. «Les tenemos una sorpresa va a surgir una nueva oposición despúes del 6 de diciembre, va a surgir un proceso hacia un nuevo liderazgo y quedaran en el olvido, Juan Guaidó, Leopoldo López, Henrry Ramos Allup y Julio Borges», dijo.

«Vamos a tener tremendas elecciones en Venezuela el próximo 6 de diciembre. La motivación de votar de Venezuela es creciente”, manifestó al asegurar que en el simulacro electoral del pasado domingo, participó el 30% más de los electores que han participado en los 10 anteriores simulacros.

Expresó que el gobierno venezolano ve con desinteres la opinión de otros países sobre el proceso electoral, «nosotros no hacemos elecciones para ver que dicen los demás países, sino porque somos un país democrático. Así como respetamos la vida interna de los 193 países de la ONU, pedimos a esos 192 países que respeten nuestro proceso electoral», dijo.

Agregó que la mayoría de los países del mundo apoya a Venezuela y aquellos países como Estados Unidos que pretendan por problemas de superioridad meterse en los resultados electorales y desconocerlos, serán de menos importancia para Venezuela.

La información la dio a conocer durante un encuentro con medios internacionales desde el Palacio de Miraflores, en Caracas.

«Los venezolanos saben que aqui en Venezuela es votos o balas, democracia o guerra y por eso van a participar masivamente en el proceso electoral. La gente quiere libertad, votos, elecciones. Venezuela es un gran Poder Popular organizado», añadió el Jefe de Estado.

“El G4RP (Grupo de las 4 ratas peludas), pasará al olvido, a la soledad”, destacó desde Miraflores, sobre el nombre que el pueblo ha dado a estos 4 dirigentes de la extrema derecha que han robado, mentido y hecho gran daño pidiendo expresamente al Gobierno de EE.UU. las “sanciones” contra los venezolanos en estos últimos cinco años de una Asamblea adeco-burguesa entregada a los intereses del imperio norteamericano.

Además, el Mandatario Nacional auguró que la nueva Asamblea Nacional, que se instalará en el Palacio Legislativo el 5 de enero de 2021, se convertirá en el epicentro político del país. “Allí veré a los periodistas cubrir los debates, las leyes, la vocería opositora y la Bolivariana, donde surgirá la agenda política de Venezuela y será un epicentro de diversidad ideológica y política incuestionable, marcador, definitivo”.

El Dignatario Nacional no tuvo dudas en asegurar que con las elecciones del 6D, el pueblo cerrará las puertas de una Asamblea Nacional en desacato que hizo mucho daño al país. “La cerrará con votos, no con fusiles, le cerrará la santamaría con votos y se van de la historia de Venezuela. Anótalo, no volverán a hacer daño”.

Comparó el respeto total del Gobierno Bolivariano hacia los asuntos internos de los 193 países que integran la Organización de Naciones Unidas (ONU), y pidió respeto para Venezuela.

“La inmensa mayoría nos respeta y respetarán las elecciones parlamentarias del 6D. Aquellos que pretendan meterse en nuestros asuntos internos y no reconozcan los resultados, no nos importa”, respondió.

Comentó que estos comicios para elegir al nuevo parlamento están destinados a ser un éxito histórico, sobre todo gracias a las señales inequívocas que el pueblo venezolano ha mostrado en el reciente simulacro del domingo 25 de octubre, cuando participó un 30% más en comparación con los últimos ejercicios del voto que ha organizado el Consejo Nacional Electoral.

“La campaña electoral va a consolidar esa motivación para el voto. Porque el venezolano sabe que el dilema es voto o bala, paz o guerra; la gente no quiere bala ni guerra, quiere paz, voto, elecciones”, expresó el jefe de Estado.