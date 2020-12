Goudreau señala que EEUU planea asesinarlo

Jordan Goudreau, el mercenario gringo dueño de Silvercorp, empresa contratada por Juan Guaidó y sus agentes para llevar cabo la fallida Operación Gedeón del pasado mes de mayo, acusó al Gobierno de Estados Unidos de intentar matarlo para borrar los rastros que vinculan a la Casa Blanca con dicha acción bélica, que buscaba secuestrar al presidente Nicolás Maduro y desestabilizar el país.

En declaraciones a Rolling Stone, Goudreau dijo que sigue siendo investigado por el Departamento de Justicia y teme que puedan encerrarlo durante mucho tiempo para callarlo. Goudreau, con quien José Rendón, ex jefe del Comité de Estrategia de Guaidó, firmó

un contrato por 212 millones de dólares para derrocar a Maduro, desestimó las afirmaciones de la oposición radical y la administración de Donald Trump de que no tenían nada que ver con la fallida operación.

“Si hubiéramos tenido éxito, ¿de verdad crees que la administración de Guaidó habría dicho: No somos nosotros, no queremos tener nada que ver con esto’? ¿Crees que Donald Trump habría dicho: ‘No éramos nosotros’? Cada hijo de puta con el que hablé habría dicho:‘¡Éramos nosotros! ¡Estados Unidos, baby! Se habrían atribuido el mérito de todo. Y si dices que no es verdad, eres bastante ingenuo”, declaró Goudreau a la revista estadounidense.