Grillet: me iban a entregar 5.000 dólares por explotar la Asamblea

Richard Grillet Álvarez y Mariano Ugarte son los nuevos nombres que se suman a la larga lista de personas vinculadas a las actividades dirgidas a promover el caos y el terror dentro de la población venezolana y sus instituciones.

Volar la sede administrativa de la Asamblea Nacional y el histórico Palacio Federal Legislativo era el objetivo del nuevo plan orquestado contra el país, que ha visto en los últimos cinco años un aumento de las actividades conspirativas que han involucrado a agentes internos y externos.

Los nombres de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA por sus siglas en inglés) y la Dirección Nacional de Inteligencia de Colombia (DNI), también vuelven a estar asociados a estos planes que formaban parte de las llamadas cartas sobre la mesa que tanto argüía Donald Trump.

Richard Grillet: el agente de seguridad captado por el DNI

Richard Alberto Grillet se desempeñaba como funcionario de seguridad de la Asamblea Nacional (AN) hasta el día de su detención. De sus 52 años de vida, 20 los había dedicado a garantizar la seguridad de las instalaciones del Poder Legislativo venezolano conformadas por la sede administrativa ubicada en el edificio José María Vargas en la esquina de Pajaritos y el Palacio Federal Legislativo (PFL) donde sesionan los diputados y diputadas.

De acuerdo a su confesión, habría sido captado y puesto al servicio de las operaciones del DNI colombiano en mayo de 2020, mediante un exagente de la Policía de Girardot (Maracay) de nombre Mariano Ugarte, con quien habría entablado amistad en 2011 mientras estuvo de permiso remunerado sirviendo como supervisor jefe de este cuerpo policial.

A su regreso a la AN en 2012, asegura que solo mantuvo contacto de amistad con Ugarte durante 8 años, hasta que el 16 de mayo es contactado para ir más allá de un saludo y proponerle unirse a la “causa” que consiste en acciones desestabilizadoras y terroristas para derrocar al presidente Nicolás Maduro.

“Yo le dije que estaba bien”, señala Grillet, quien supo desde el primer instante que detrás de su amigo Mariano se encontraba la inteligencia colombiana.

“Me da un número de línea telefónica nacional y me dice que lo guarde que de ahí me van a contactar. Lo guardé en mi agenda de contactos con el nombre de ‘amigo’, pero sé que cuando el se refería a ‘compas’, era porque estaba hablando de la inteligencia colombiana”, dijo.

Mariano Ugarte: el hombre de la CIA protegido por el DNI

Mariano Ugarte Morillo es el nombre del amigo que Grillet señala como su reclutador. Este exagente de la Policía de Girardot se encontraría en Colombia, lugar donde de acuerdo a las averiguaciones es protegido por el DNI colombiano.

Sobre este expolicía, el presidente del parlamento, diputado Jorge Rodríguez, reveló que las investigaciones lo ubican como agente de la CIA encargado de reclutar a excompañeros de las fuerzas policiales y exmilitares para ejecutar acciones contra Venezuela.

El exfuncionario se encuentra en Colombia

“Es un agente ya establecido no un informante o una persona reclutada para una acción específica”, apuntó Rodríguez el pasado 6 de febrero en rueda de prensa donde también develó que Ugarte le reporta directamente al director del DNI colombiano “y lo sabemos ¿por qué Iván Duque? Porque tenemos a gente cerquita de dónde tu estás”.

Nombre: “Operación Libertad 23 de Enero” – Objetivo: explotar la Asamblea

El 26 de enero era el día pautado para este acto terrorista. Ese martes como está estipulado se econtraban los 277 diputados y diputadas en el Hemiciclo de Sesiones del PFL llevando a cabo la sesión ordinaria de ese día.

A la par del debate interno que era transmitido por la televisora de la Asamblea ANTV y por VTV, en las afueras de este recinto se encontraba Grillet ubicando los espacios donde colocaría las tres cajas explosivas.

“Él (Ugarte) me indica que hay una nueva misión que es la de colocar tres cajas explosivas con panfletos en las inmediaciones o dentro del PFL (…). Le indico que eso era practicamente imposible por la cantidad de seguridad que existe en el sitio y le expuse que era más fácil, dada mi capacidad y facilidad para entrar al edificio José María Vargas, sede administrativa de la Asamblea Nacional, ubicada en la esquina de Pajaritos, colocarlos allí”, narró Grillet.

Según el testimonio de quien sería el autor material de lo que decidieron bautizar como “Operación Libertad”, esta nueva aventura terrorista cosistía según su explicación en la colocación de tres cajas explosivas; uno en los pisos 5 y 6 del edificio José María Vargas y una en los alrededores de esta sede administrativa o en las cercanías del PLF.

“En el piso 5 funciona la Comisión de Defensa de la AN, donde están todos los generales”, le explicó Grillet a Ugarte quien se mostró de acuerdo con esta propuesta que permitiría asestar un duro a la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb).

“Él (Ugarte) me dijo que estaba bien, que era perfecto todo eso y me indicó que me iban a contactar nuevamente vía telefónica, que me iban a entregar una cantidad de dinero de 5.000 dólares americanos, que me iban a entregar los panfletos ya descritos como Operación Libertad 23 de Enero y los explosivos y los otros materiales para componer las cajas explosivas”, declaró Grillet.

Otra vez Leopoldo López

Si un nombre ha estado vinculado a las acciones desestabilizadoras y criminales como las guarimbas (2014 y 2017), el magnicidio frustrado contra el presidente Maduro (agosto de 2018), la autoproclamación de Juan Guaidó (enero 2019), Cucutazo (febrero 2019), golpe de Estado (abril 2019), Operación Gedeón (mayo 2020) y el boicot a la AN (diciembre 2020), es el de Leopoldo López, quien es señalado como el cerebro de la estrategia violenta del extremismo opositor tanto por el Gobierno como algunas facciones de la oposición venezolana.

En esta oportunidad la historia se repite y una de las causas de la aparición de su nombre en este nuevo ataque contra la institucionalidad y la paz de Venezuela, es que días antes de la puesta en marcha de este plan con explosivos López estuvo de “visita oficial” en Colombia, donde tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente colombiano, quien le manifestó su compromiso de “seguir luchando para lograr una transición democrática en Venezuela”.

“Ya sabemos a qué fue el señor Leopoldo López a Colombia”, inquirió Jorge Rodríguez quien no duda que el prófugo de la justicia venezolana sea una vez más el artífice de esta nueva acción terrorista.

Colombia: entre el silencio y el falso positivo

“No esperen ocho meses, Fiscalía de Colombia, medios de Colombia, no esperen ocho meses, no quisiéramos verles en el mes de octubre diciendo se devela plan para colocar tres explosivos en el Palacio Federal Legislativo de Venezuela”, fue el llamado que hizo Rodríguez, el cual no tuvo eco y tuvo como respuesta la resurrección del “Cartel de los Soles”.

A esto se sumó la acusación por parte de la revista Semana de vínculos de la guerrilla con un reportaje de primera página titulado “Exclusivo: Así se mueven Iván Márquez, Santrich, Romaña y el Paisa en Venezuela”.

Portada de la revista colombiana Semana

“Les dolió la denuncia que se hizo con pruebas con testimonios del plan que tenían armado desde Colombia para colocar explosivos en el parlamento nacional. Los detenidos confiesan, entonces desde la Revista Semana, que raro, comienzan una campaña contra Venezuela otra vez repitiendo la misma cantaleta, la misma tontería de siempre; ‘Venezuela protege a las Farc’, no presentan ni una prueba, pero ellos lo dicen y luego es replicado en Madrid y luego en Miami y se forma el triángulo de la perversión, de la mentira, de la maldad contra nuestro país”, denunció el diputado Diosdado Cabello.

Además de estas publicaciones en respuesta por parte del presidente y este medio colombiano, la información fue reseñada por los medios el día de la denuncia y después silenciadas, mientras que la Fiscalía Colombiana ha hecho caso omiso a las pruebas presentadas.

“La información que se presenta con pruebas, con testimonios de un tipo que iba a poner unos artefactos explosivos en la AN, eso no es noticia, ni siquiera les importa la investigación, así se lo dijimos nosotros con el tema de la Operación Gedeón, bastante les advertimos para evitar un hecho de esa naturaleza y en Colombia ahorita es que se están enterando”, señaló Cabello.

La justicia venezolana en acción

“Informamos que el 28 enero se llevó a cabo la audiencia oral donde se presentó a Richard Grillet Álvarez ante el Tribunal Primero de Control con Competencia Nacional en Delitos Asociados al Terrorismo”, precisó el fiscal general de la República, Tarek William Saab en rueda de prensa ofrecida el pasado 4 de febrero.

Cinco días después, la junta directiva de la AN, informó que solicitaría a la Fiscalia General de la República, accionar una medida de alerta roja contra Mariano Ugarte y adelantó que llevaría a cabo gestiones a fin de solicitar al congreso colombiano investigar al agente de la CIA que recalcan está protegido por el DNI.

Asimismo, Rodríguez indicó que solicitaron a la Comisión de Política Interior abrir una investigación “inmediata y solicite la colaboración inmediata de los órganos del Poder Público, de los órganos de inteligencia de Venezuela y también del Parlamento de Colombia y la Interpol para que este crimen que hubiera podido costar la vida de cientos venezolano no quede impune y caiga todo el peso de la Ley sobre estos criminales”.