Gringos niegan medidas coercitivas como parte de una campaña política

«EE.UU, reconoce que el objetivo de las sanciones es causar dolor al pueblo y que negarlo es sólo parte de una campaña política para mentir», aseguró este viernes el canciller venezolano, Jorge Arreaza en su cuenta en Twitter.

Publicidad

Detalló cómo Richard Nephew, asesor y experto en sanciones del Gobierno gringo, revela que «así se reduce -bloqueos- la capacidad de un país para obtener divisas para alimentos y medicinas, lo cual no significa que las ‘sanciones’ no sean dolorosas (…)».

Estás aseveraciones proveniente de un manual publicado por Nephew en 2017, «El Arte de las Sanciones: Una vista desde el campo (The Art of Sanctions; A View from the Field)«.

De acuerdo a la descripción del autor, se enfoca en “las lecciones de las sanciones contra Irán e Irak”, y ofrece “una guía práctica sobre cómo medir y responder al dolor y la resolución al servicio de regímenes de sanciones fuertes y exitosos”, si no se someten a los designios de Washington.

Fíjense como Richard Nephew, asesor y experto en sanciones del Gobierno de EEUU, reconoce que el objetivo de las sanciones es causar dolor al pueblo y que negarlo es sólo parte de una campaña política para mentir. Lo confiesan: #LasSancionesSonUnCrimen#SanctiosAreACrime pic.twitter.com/cH2OpWXuIW — Jorge Arreaza M (@jaarreaza) August 28, 2020

El pasado 19 de agosto, la agencia EFE divulgó diferentes testimonios de venezolanos, que han sufrido el impacto de las medidas unilaterales impuestas por EE.UU. para atacar al Gobierno Nacional y derrocar al presidente de la República, Nicolás Maduro.

Reseñó que la intención de las medidas — también impuestas por la Unión Europea — es «castigar a quienes son, según los sancionadores, responsables de la crisis política, económica, social y humanitaria».

Con relación a esto, el medio español, citó que «los daños colaterales se traducen en el sufrimiento de millones de personas».

Publicidad

Fue en el año 2014, cuando el entonces presidente de EE.UU., Barack Obama, firmó una orden Ejecutiva que declaraba a Venezuela como una «amenaza inusual y extraordinaria» a la seguridad de la nación norteamericana. Desde entonces la administración Trump, aunque en franca oposición a su antecesor; continúo con las medidas de bloqueos y amenazas «para torcer el brazo del enemigo», según la política internacional de la Casa Blanca.