Hasta mañana Contraloría de la República recibe declaración jurada

El contralor general de la República, Elvis Amoroso, recordó que hasta mañana recibirán, en su sede de Caracas, la declaración jurada de patrimonio de los diputados salientes, tal como lo establece el artículo 23 de la Ley Contra la Corrupción.

“Hago un llamado a los diputados salientes: procedan a realizar su declaración jurada de patrimonio por el cese de sus funciones como parlamentarios. No vayan a decir que no tuvieron oportunidad y que no se les notificó. Aún hay un 95% de ex parlamentarios que no la han hecho”, manifestó.

Para ello, el organismo dispuso de un operativo especial en su sede, con las medidas de bioseguridad para prevenir el covid-19, para asistir a quienes no han podido hacer el trámite.

Amoroso detalló que “estaremos con nuestros funcionarios, en línea directa con el sistema, desde las 8:00 am hasta las 4:00 pm en el auditorio Contralor Luis A Pietri, en planta baja de la sede de la Contraloría”.