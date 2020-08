“Hay un fuerte rechazo hacia la oposición”

El vicerrector de la Universidad Católica Andrés Bello (Ucab), Arturo Peraza, afirmó que en el país hay “un fuerte índice de rechazo de la población venezolana hacia la oposición”, que a su juicio parece estar ciega, sorda y muda.

Publicidad

“No habla. No oye y no ve. Dicen que ven, pero no están viendo la realidad de la gente y eso es lo que le está diciendo la Conferencia Episcopal Venezolana (CEV) en un cuadro dramático”, añadió en torno al comunicado que publicó la CEV, a propósito de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre.

Al mismo tiempo destacó que el diputado de Voluntad Popular Juan Guaidó planteó una ruta que “no tuvo éxito y ha quedado atrapado”.

“Siento que, si algo le falta al liderazgo político actual, es esa capacidad de replantear el escenario y buscar alternativas. Repetimos un mantra desde el año 2019 y ya estamos casi en 2021 y no lo cambias. La política no funciona así”, agregó.

Peraza, quien también es sacerdote jesuita y politólogo, señaló que la carta de la CEV es una campanada a los partidos opositores que han planteado la abstención para las parlamentarias.“Ese llamado no basta, porque lo que se ha hecho es inmovilizar a la población”, declaró al medio digital La Gran Aldea.

A su vez agregó que los llamados a la abstención que proponen algunos sectores políticos dejan una sensación a la ciudadanía de que no hay alternativas, lo que calificó como un “gigantesco vacío”, por tal motivo destacó que la Iglesia no apuesta a la violencia.

“La Conferencia Episcopal reta a la oposición a pensar alternativas de participación ciudadana y creo que allí es donde los partidos tienen que jugar un rol de inventariar la línea de acción política”, dijo.

El pasado 11 de agosto, la CEV emitió un comunicado en el que reconoce la vía electoral como una alternativa constitucional y pacífica para resolver los problemas que afectan al pueblo.

“Nuestro pueblo tiene una gran vocación democrática, por lo que asume en su normalidad ciudadana la vía electoral como manera pacífica y racional de establecer una ruta política consensuada”, rezó la misiva de la CEV.

La postura de la cúpula de la Iglesia generó rechazo en la extrema derecha criolla.

Acusan al G4

La coordinadora nacional del partido Vente Venezuela, María Corina Machado, expresó que no cree en el G4 (Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo y Acción Democrática) y acusó a los partidos que lo conforman de “cómplices y corruptos”.

La dirigente opositora, identificada con el ala radical del la derecha criolla por sus posturas extremistas y pedir públicamente la intervención militar de gobiernos extranjeros para derrocar al Gobierno legítimo del país, destacó que el G4, dirigido por el diputado de Voluntad Popular Juan Guaidó, que “a mí no me representa, ni a todos los venezolanos”.

Al mismo tiempo la coordinadora del partido apuntó que el Gobierno Interino “no está para planes a futuro”, de esta manera destacó que el pueblo de Venezuela necesita respuestas a corto plazo. “Esa es su tarea”, declaró la opositora.

PPT y PCV dicen que su alianza es irreversible

Patria Para Todos (PPT) y el Partido Comunista de Venezuela (PCV) ven como irreversible la alianza lograda entre ambas toldas para participar en las elecciones parlamentarias del próximo 6 de diciembre.

“Mantenemos esta posición, más firmes que nunca, esta alianza es irreversible, no hay vuelta atrás, es una necesidad porque entendemos que esta alternativa, que es el momento histórico, sino la historia nos pasará una factura dolorosa”, declaró la dirigente del PPT Luisa González a Unión Radio.

MAS llama a opositores a llevar planchas unitarias

El secretario general del Movimiento Al Socialismo (MAS), Felipe Mujica, pidió ayer a los partidos de oposición que participarán en los próximos comicios electorales del 6 de diciembre “ir a la contienda” con planchas unitarias.

Publicidad

“La unidad es un factor decisivo, así como la posibilidad de un proyecto electoralmente viable, además de disminuir la abstención”, dijo el dirigente masista.