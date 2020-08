«Hay un plan desde Estados Unidos para asesinarme»

«Desde los Estados Unidos se está planificando hace tiempo un atentado con el fin de asesinarme», reiteró este domingo el presidente Nicolás Maduro durante una entrevista en el programa «Aquí» con Ernesto Villegas, transmitido por VTV.

El mandatario Nacional aseveró que hay una decisión en el Norte y en Colombia con parte de la oligarquía de asesinarlo y asesinar al Alto Mando Político Militar de la Revolución.

Ambas administraciones han intentado en varias ocasiones acabar con su vida con diferentes tácticas, que van desde la utilización de drones como lo que ocurrió el pasado 4 de agosto de 2018 durante un acto desarrollado en la avenida Bolívar de Caracas, en donde los autores materiales fueron capturados.

«En toda esta fase he recibido amenazas, han dicho que van a eliminar a Maduro, estas palabras no se deben tomar como un juego, su objetivo es acabar con el liderazgo que tengo, así que no exagero cuando lo digo», manifestó el dignatario.

