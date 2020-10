Henri Falcón: la propuesta del camino de la violencia es el camino de la nada

El presidente del Partido Político Avanzada Progresista, Henri Falcón, rechazó este miércoles a los factores extremistas de la oposición venezolana que no han hecho propuestas para la elección de la nueva Asamblea Nacional (AN), repudió a quienes no van a participar en el proceso electoral, porque demuestran que no estan dando respuesta a las necesidades de la población.

«En el 2015 fue una oportunidad de oro para la negociación pero se fueron por el camino de la nada y se fueron por una ruta equivocada desde la AN. Los que hoy no quieren participar son los mismos que han conducido a una ruta inviables que no nos ha llevado a nada. Quien se ha ido por la vía de la violencia se han conseguido con una realidad en la práctica», dijo.

Dijo que la polarización le ha hecho mucho daño al país, «nosotros hablamos de una política del diálogo, apoyamos el apoyo internacional desde el acompañamiento, desde el apoyo pero no desde la injerencia», explicó.

Detalló que a través de la alianza opositora que agrupa a cinco partidos que son Acción Democrática, El Comité de Organización Política Electoral Independiente, (Copei), Cambiemos, Esperanza por el Cambio y Avanzada Progresista, presentarán candidatos en todo el país de los cuales entre 50 y 60 son militantes de su tolda política.

«Estamos ofreciendo el 6 D propuestas para lo que será una primera oportunidad para el cambio que necesita el pais, cambio de gobierno, de dirección,y de crisis estructural en materia de servicios», dijo el dirigente político en el programa 360° que transmite Venezolana de Televisión.

Agregó que la alternativa de poder en Venezuela es una necesidad que se debe ampliar desde la AN, «no hay duda que en esa primera oportunidad tendremos un espacios para el debate productivo y de ideas, una de las mas puntuales es la reinstitución del Estado, y eso lo veniamos proponiendo desde 2008», agregó.

Dijo que desde la AN se debe llamar a los nuevos liderazgos políticos, que se velará porque los pensionados reciban la pensión en dólares y que se abonen acuerdos pacíficos para producir un país con más estabilidad económica.

«Estamos en una fase de improductividad y es necesario un cambio estructular en los servicios y sistemas del país en el marco de la constitución. El año que viene son las elecciones regionales, de gobernaciones y alcaldias y es necesario tener gente capaz en esos espacios de poder», expusó.

De igual manera dijo no estar de acuerdo con una postergación de las elecciones parlamentarias,

Mostró un estudio donde se asegura que el 44% de los venezolanos está dispuesto a votar en las parlamentarias

Respecto al simulacro electoral del pasado domingo 15 de octubre, dijo que estaba de acuerdo con la propuesta elevada por el Gran Polo Patriótico, que solicitó al CNE realizar otro simulacro días antes de las elecciones para que la población esté más informada.

Asimismo recordó que el sistema electoral ha sufrido constantes ataques para evitar que se lleve a cabo el proceso y llamó a todos los sectores de la población a participar en el sufragio del 6-D.

«Ustedes los chavistas y los que piensan diferente a ustedes padecen los mismos problemas, agua, luz, gas, salud y por eso tenemos que unirnos para salir del mismo problema, un problema que tenemos todos los venezolanos», agregó.