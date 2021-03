Instalada comisión de Diálogo y Reconciliación de La Guaira

La Comisión del Diálogo, Reconciliación y Paz nacional se instaló este martes en el estado La Guaira con presencia de los parlamentarios Luis Eduardo Martínez, Nicolás Maduro Guerra, Francisco Torrealba y el gobernador Jorge Luis García Carneiro.

El encuentro, que se llevó a cabo en horas de la tarde y en el cual no estuvo presentes el presidente de la AN, Jorge Rodríguez, reunió a los sectores productivos de la entidad costera con los representantes de la AN.

El diputado Nicolás Maduro Guerra indicó que esta instancia será la solución al conflicto. Agregó que: “los valores republicanos nos llaman al entendimiento, aspiramos un país de paz y de futuro”, indicó.

Señaló Maduro Guerra que para levantar la economía de Venezuela “debemos pasar a la industrialización hacia una economía productiva que se aleje del rentismo petrolero”.

El parlamentario Luis Eduardo Martínez informó que designarán una subcomisión que revisará las propuestas presentadas por los sectores productivos guaireños.