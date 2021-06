Instan a jóvenes unirse al camino de Chávez como Psuvistas patriotas

El militante y delegado juvenil del Psuv, Nicolás Maduro Guerra instó a los jóvenes a sumarse a la filas del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), organización que catalogó como “una verdadera familia”, donde muchos “decidimos militar en el camino del comandante Hugo Chávez y nos une un profundo sentimiento de amor por Venezuela, un profundo sentimiento de igualdad, de justicia, de oportunidades y esto nos une como familia”.

Desde la Plaza Bolívar de Caracas, el diputado Maduro Guerra dijo que había acudido a este punto de carnetización para acompañar al pueblo caraqueño y aprovechó para actualizar sus datos, mostrando su carnet expedido el 2 de marzo de 2018. “Vengo a actualizar mis datos, porque cambié de número, y cambiar alguna información personal, pero permanezco con mi carnet”.

Seguidamente indicó que “la otra opción es guerra, muerte, guerra económica, pobreza, desigualdad… es enriquecerse los ricos y volver más pobres a los pobres. Nosotros, siguiendo el legado del comandante Chávez nos unimos a esta hermosa familia para decir soy chavista, soy Psuvista”

Agregó que invitaba “a ti joven revolucionario , estudiante, mujer, hombre, joven venezolano, si te gusta la cultura, la música; si te gusta bailar, el teatro, jugar futbol, beisbol… en esta gran familia del Psuv te vamos a apoyar y desde la juventud impulsamos todas estas opciones culturales y deportivas, para que sigamos construyendo la patria socialista bolivariana que el comandante Chávez nos dejó”.

“Estamos organizándonos para movilizarnos y formarnos, porque como decía el gran movilizador del partido Darío Vivas, ‘lo que no se forma, no se organiza… y lo que no se organiza, no se moviliza”. Entonces , primero tenemos que conocernos, quiénes somos, cuánto somos y para dónde vamos. Quiénes somos? la juventud venezolana, hay muchas personas de la segunda y tercera juventud, te invitó a ti madre, abuelito, abuelita… somos nosotros los que amamos la patria de Bolívar, la Patria de Chávez, los que continuamos su legado por el camino que él nos indicó, y unidos y contados nos vamos a movilizar, nos vamos a formar para seguir defendiendo la revolución bolivariana liderada por el Presidente Nicolás Maduro Moros”- expresó Nicolás Maduro Guerra.

Por otra parte, el diputado David Graterol, también enlace de la Juventud del Partido Socialista Unido de Venezuela, reconoció que “estamos en el año soñado por el Comandante Chávez, el año Bicentenario de la Batalla de Carabobo y el 2021 es un año que une las fuerzas de un pueblo rebelde, por eso hacemos un llamado a nuestros hermanos y hermanas de generación para que no permitan que les cuenten la historia, sino que juntos seamos protagonistas en la construcción de un poder popular, una organización que enrumbó a la Patria por el camino del socialismo Bolivariano”.