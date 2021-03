Iris Varela: Código Penal vigente produce inseguridad jurídica

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), diputada Iris Varela (Psuv-lista nacional), declaró que el actual Código Penal produce inseguridad jurídica, de allí la necesidad en cambiar dicho instrumento legal.

“Este Código tiene una data de más de 300 años”, explicó Varela durante su participación en el espacio Maduro Live, conducido por el diputado Nicolás Maduro Guerra. Varela indicó que la AN adelanta una revisión integral del Código Penal, ley orgánica que es la más importante después de la Carta Magna, según análisis de la parlamentaria. “Esa es una de las grandes tareas que tiene el parlamento”, acotó Varela aludiendo al trabajo que vienen realizando para la redacción de un nuevo Código Penal. “Tenemos un anteproyecto listo; tiene algunas áreas polémicas. Aquí no se va a aprobar algo con lo cual el pueblo no esté conteste, confortable, agradado. Después de la constitución, es el instrumento legal más importante que el pueblo venezolano va a tener en sus manos”, comentó la diputada.

Varela dijo que se han conseguido con una dispersión de normas en materia penal, situación que resulta “demasiado agobiante y eso produce inseguridad jurídica en el pueblo venezolano”.

Festejó sanciones

Respecto a las sanciones que le han impuesto desde Estados Unidos, la diputada Varela dijo sentirse honrada por esas medidas. “Yo lo festejé”, dijo en tono burlesco. “Aquí al que no sancionan los gringos, está bajo estado general de sospecha como decía mi amigo Eliézer Otaiza”, refirió la integrante de la junta directiva del Poder Legislativo.

Varela comentó que se siente “muy bien servida” cuando desde sectores de la derecha le profieren ataques. “Siento que mi lucha no es en vano. Por eso moriremos, porque no negociamos principios”, señaló.

La diputada refirió que antes de la llegada de Hugo Chávez al poder, quienes vivían bien en Venezuela, eran los llamados “Amos del Valle”. Pero las políticas de inclusión adoptadas por Chávez desataron el odio de esa clase privilegiada contra el chavismo, señaló la parlamentaria. “Eso es lo que estamos pagando; porque ellos no pueden soportar que esto funcione, que esto sea una alternativa al capitalismo”, dedujo.

Aquél 4-F

Varela recordó que el 4 de febrero de 1992, una persona llamó en la madrugada a su casa de San Cristóbal preguntando por su hermano Diego. Ella le dijo que su hermano estaba durmiendo. “Entonces esa persona me dijo que estaban dándole un golpe de Estado a Carlos Andrés, que prendiera la televisión porque a mí también me interesaba eso. Fui corriendo y prendí la televisión. Cuando amaneció tenía ganas de salir con la bandera, pero mi hermano me dijo que no era conveniente y que pronto Chávez hablaría”, narró la diputada.

Para ese momento, Varela no conocía al comandante Chávez. Pero contó, que a los días del alzamiento, organizó un viaje a Caracas para visitar a Chávez en la cárcel de Yare. “Me vine con un grupo de estudiantes. Después regresé a Táchira y me puse a organizar el Movimiento Quinta República; casa en casa, municipio por municipio preguntando quien quería respaldar al comandante Chávez”, contó. “Luego lo recibimos cuando vino a San Cristóbal”, acotó.

19 años después de aquél encuentro con Chávez, ya siendo Jefe de Estado, la llamó un día de marzo de 2011. “Me llamó para decirme que quería llevarme al Gabinete. Yo estaba llegando a San Cristóbal cuando recibí la llamada. Me preguntó por la edad de mi niña. Creo que tenía dos años”, relató. “Pero sí me dijo que lo pensara muy bien porque el Gabinete era una esclavitud”, dijo Varela.

A cuatro meses de esa llamada, la entonces diputada recibió otro repique de Chávez. Fue la madrugada del 26 de julio de 2011. “Iris qué está haciendo?. ‘durmiendo comandante’, le respondí. Voy a dar un tubazo, te voy a nombrar mi ministra del poder popular para el Servicio Penitenciario. Cómo te parece?, voy a dar el tubazo en un programa con Ernesto Villegas. Pon el televisor, que después que hable te van a llamar’, me dijo”, contó Varela en Maduro Live.

Al mes siguiente, específicamente el 6 de Agosto, Chávez juramentó a Varela como ministra del Servicio Penitenciario y a Ornela Ferreira, nuevo jefe de la Casa Militar.

Las uñas recortadas

Sobre su vida personal, Varela contó que forma parte de una familia de 14 hermanos. Recordó que su papá les enseñó “mucha solidaridad”. Mientras que su mamá les guió sobre cómo defenderse. “Manca no es’, decía mi mamá; ‘usted tiene que defenderse’”, contó Varela, quien recordó que por defender a su hermano en la escuela le clavó las uñas a una niña. Posterior a ese hecho, su mamá le cortó las uñas.

Varela se consideraba una estudiante de buen promedio, cosa que le facilitó la asignación de un cupo en la Universidad Central de Venezuela el cual desechó por no tener cómo costear sus estudios en la capital. “Y es allí cuando entro a la Universidad Católica del Táchira porque sacamos cuentas y si daba para estudiar allí. En 1990 me gradué de abogada”, narró.

En relación al presidente Nicolás Maduro, lo describió como una persona a la que jamás le ha visto una expresión de odio o rabia. “Nunca podíamos sacar a Maduro de las casillas; es una persona muy tranquila, muy paternal”, acotó.

…