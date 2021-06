Iris Varela: llegó la hora de acelerar la administración de justicia

La primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional (AN), Iris Varela, aseguró este miércoles que desde el parlamento y el Gobierno Nacional se está trabajando en acelerar la administración del sistema de justicia en el país.

Durante entrevista televisiva, explicó el proceso del Plan de Justicia Social Bicentenaria que se puso en marcha para combatir las mafias corruptas del sistema de justicia.

“La Revolución Bolivariana tiene una deuda con el sistema de justicia que es necesario recuperar y así está establecido en el Plan de la Patria, donde se llama a ganar la mayor suma de felicidad posible a través de la justicia. Por eso estamos obligados a actuar”, destacó.

Este Plan se encargará de atender a los privados de libertad que tienen retardo en sus procesos judiciales.

Varela agregó que por ello ya se iniciaron las inspecciones en los centros de reclusión y continuarán a nivel nacional a fin de que los diputados entrevisten a los reclusos para conocer sus condiciones, el estatus de sus casos y detectar si existe o no retardo procesal.

“Estamos cumpliendo con lo que establece la Constitución de la República, estamos haciendo un esfuerzo por cumplir con los mandatos del presidente Nicolás Maduro. No hemos contado con los poderes competentes con la administración de justicia, no se ha encontrado la respuesta pronta a tantos casos de justicia”, dijo Varela.

Explicó que no se puede ser indiferente ante las injusticias del país y recordó que debido a la pandemia los tribunales no despacharon durante siete meses, luego en las semanas de flexibilización hay tribunales que no despachan. Por tal motivo se preguntó cómo hacen los privados de libertad frente a esta situación.

Agregó que la semana que viene se harán interpelaciones en la AN, fiscales, abogados y funcionarios públicos de los poderes públicos ya han sido citados para comparecer ante el parlamento y rendir cuentas, esto en el marco de la lucha contra la corrupción.

La diputada manifestó que se debe corregir urgentemente la reclusión de privados de libertad en sedes de destacamentos de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales Criminalísticas (Cicpc), las policías estadales y municipales y que la comisión tiene como meta terminar con esta situación.