Iris Varela: los enemigos de la Patria no merecen perdón

“Los enemigos ella Patria no merecen perdón, son los traidores nuestros y los violentos de la oposición, tenemos que identificarlos y meterlos en un mismo saco”, sentenció la Primera Vicepresidenta de la Asamblea Nacional, Iris Varela, al intervenir durante el debate para condenar el frustrado ataque con explosivos contra el parlamento.

Varela insistió en la necesidad que el Poder Judicial actúe. “Es necesario, el castigo ejemplarizante, tenemos la responsabilidad porque hemos permitido impunidad. Hay unos actores convictos y confesos. Tenemos esos testimonio, hay confesiones, pruebas, los procedimientos en flagrancia le permiten a cualquier ciudadano aprehender al delincuente. Debemos desde esta AN exhortar al Poder Judicial para que actúe. Todos sabemos quienes son los cabecillas, por qué no lo hacen, qué vamos a esperar, qué pasa que no los detienen” -se preguntó- “Hagamos respetar la verdad y la majestad de este parlamento”, sentenció.

La diputada calificó de traición la acción del ex jefe de seguridad de la AN, Richard Grillet Álvarez, quien confesó haber recibido 5 mil dólares por participar en el atentado, “no le vamos a dar la oportunidad de contar cadáveres aquí, la historia dirá cómo estamos venciendo esta adversidad”.

Varela se unió al rechazo manifestado por los parlamentarios que antecedieron a su intervención. “Este debate debe servir para identificar al enemigo común debemos andar unidos en la defensa de la República. Debemos estar unidos en la defensa de la República. No podemos ocultar a los bandidos, tenemos que identificarlos, los que se prestan para sabotear los servicios públicos, trabajan de manera asalariada para el enemigo, junto a la actitud complaciente de un sector de la oposición que les lanza un manto y los recoge”.

“No es verdad que la violencia haya venido al país por los sectores que respaldan la Revolución , la violencia tiene nombre y apellido y actores y lamentablemente ha venido de un sector que se sentaba en la derecha, aquí en Venezuela, de representantes de AD y Copei, Voluntad Popular, Proyecto Venezuela, no podemos aquí a decir mentiras porque se está escribiendo la historia y la historia la escriben los vencedores, porque nosotros estamos venciendo y la historia tenemos que contarla como es, en su exacta dimensión”, dijo. Tenemos que deslindarnos de esa oposición violenta

La primera Vicepresidenta también postuló que desde la AN se revele en el ámbito internacional a los implicados. “Hay que ir a desenmascararlos en el ámbito internacional, a esos bandidos esa acción de este traidor, que estuvo como jefe de seguridad , que planificó un atentado, no le vamos a dar la oportunidad de contar cadáveres aquí, la historia dar como estamos venciendo esta adversidad