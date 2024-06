Iris Varela: Nuestra Constitución dibuja el mejor sistema político y social del mundo

La diputada a la Asamblea Nacional, Iris Varela, acentuó que los artículos de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (1999) se escribieron para que sean las armas de defensa de la democracia y el protagonismo del pueblo venezolano.

Varela, durante su programa La Fosforito en la radio, transmitido desde Tinaco estado Cojedes, también enfatizó que la oposición venezolana no quiere esta Constitución, “y por eso no la respetan, esa derecha no quiere esta constitución, ellos la derogaron en el año 2002 y lo pretendieron hacer en el gobierno de Narnia, ese que se estrenó pidiendo sanciones y bloqueo”, resaltó.

Sostuvo que, esas acciones cometidas por la oposición tuvieron entre sus objetivos “mantener al pueblo en una situación de zozobra quitándole la capacidad de administrar los recursos al gobierno nacional, para que no podamos tener buenos salarios, derechos laborales, salud gratuita y de calidad que nos garantiza nuestra Constitución, denunció.

Varela, subrayó que el pueblo discute y dibuja una Patria “que está aquí en esta Constitución, la que soñamos los venezolanos, que queremos los venezolanos y que respetamos, aquí está”, puntualizó.

También, durante el programa radial la diputada conoció los avances en la ejecución de los proyectos que fueron financiados por el gobierno nacional para que el Poder Popular solucione los problemas en su comunidad.