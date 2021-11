Isabel Santos: La misión también busca fortalecer el ambiente de confianza

Apenas pisó suelo venezolano, tras 19 horas de vuelo, Isabel Santos, no fue directo al hotel. Comenzó su trabajo con una primera reunión junto al presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE), Pedro Calzadilla. Santos es integrante del Parlamento Europeo y actúa como jefa de la Misión de Observación Electoral de ese bloque de países que no visitaba a Venezuela desde las elecciones presidenciales de 2006 donde el entonces candidato-presidente Hugo Chávez venció a Manuel Rosales.

“Este clima me sienta bien”, comentó Santos al recibirnos en lo que será su despacho de ahora en adelante, ubicada dentro de un hotel mirandino. Le comentamos que ahorita pasa por Venezuela el fenómeno de La Niña, causante de las abundantes lluvias con tormentas. “A mí me gustan las tormentas, desde pequeña”, dijo la diputada.

—El 29 de septiembre la Unión Europea (UE) suscribió un acuerdo con el CNE para la observación de estas elecciones regionales. ¿En qué consiste ese acuerdo?

—Es un acuerdo que va a regir la gestión de toda la Misión aquí en Venezuela. Se han establecido todas las condiciones para los observadores, de libertad de movimiento que nos permita observar todo el acto electoral. Todo según las reglas y estándares internacionales.

—¿Cuál es el plan general de actividades que tiene esta Misión de la UE?

—Parte de la Misión llegó a Caracas el pasado 14 de octubre, los primeros expertos. Después han venido los observadores de largo plazo que han sido desplegados hoy (jueves 28 de octubre) para los diferentes estados donde van a observar la campaña electoral, la votación, el recuento. Esperamos más observadores de corto plazo que van a llegar en las próximas semanas. Al final esperamos ser unas 100 personas.

—¿Estos observadores estarán repartidos en una porción de entidades o en todo el país?

—Estarán en todos los estados de Venezuela, exceptuando Amazonas por condiciones de seguridad. Pero los observadores de corto plazo sí van también a Amazonas. No así los de largo plazo.

—¿Hasta qué fecha estiman permanecer en Venezuela?

—Estimamos permanecer hasta después de la elección. Los acompañaremos hasta después de la presentación de resultados; hasta que se presente el informe.

—¿Se refiere al informe de la Misión?

—Sí. Serían dos informes de la Misión: uno preliminar y otro final. Ese informe final lo presentaremos a finales de enero de 2022 o principios de febrero.

—Estas elecciones transcurren con una particularidad y es la suspensión de la Mesa de Diálogo entre el Gobierno y la oposición. ¿Cómo observa esa circunstancia?

—No tengo que expresar ninguna opinión sobre eso porque no está directamente vinculado con las elecciones. Solo hablo de las elecciones y del proceso.

—¿Cuál es la atmósfera que ustedes perciben en Venezuela para estas elecciones?

—Aún no he tenido oportunidad de observar; es muy diferente observar de lejos por los periódicos, que observar aquí. La campaña empieza hoy, mañana nos vamos para Maracaibo. Espero tener oportunidad en los próximos días de observar el ambiente electoral.

—En los informes de 2006 la UE detectó una crisis de confianza en el sistema electoral venezolano.

—Aún estamos para observar si esa crisis se ha disipado o no. Estas misiones, esta misión, tienen también por objetivo crear condiciones para fortalecer el ambiente de confianza. Vamos a ver cómo va a ocurrir, todo este período de campaña electoral, el momento de la votación, ver cómo se comporta el electorado, cuál es su grado de confianza.

—¿El CNE ofrece las condiciones necesarias para las elecciones?

—Eso es una cosa que tenemos que observar aún más, el día de la votación…tenemos muchas cosas por observar para poder decir cuál es el grado de afinidad de este CNE.

—Pero ha habido eventos previos, como las auditorías.

—De las auditorías previas a las elecciones tenemos buena nota de la sociedad civil. Las hemos acompañado, es algo positivo, pero vamos a ver cómo va a funcionar. Todo este tiempo hasta el día de las elecciones hay muchas tareas.

—Hubo un impasse por declaraciones de Josep Borrell, alto representante de la UE, quien señaló que la legitimidad de las elecciones regionales dependían del informe que presentara la UE.

—Es un asunto cerrado. Los portavoces de la UE han dicho lo que había que decir, el propio señor Borrell ha dado el asunto por cerrado.

—¿Cuáles son las expectativas que ustedes tienen respecto a estas elecciones regionales?

—Nosotros no tenemos expectativas; nosotros solo observamos, registramos, concluimos y divulgamos nuestras conclusiones. No hay que levantar expectativas de esto o de aquello, porque no sé lo que va a ocurrir.

—En el exterior se escribe mucho de Venezuela. ¿Qué le llama la atención de lo leído o escuchado?

—Hay opiniones muy dispares, diversas. Yo veo todo, a mí me gusta ver todo para estar informada.

—¿Había venido a observar procesos electorales en Latinomérica?

—No. He estado en misiones en Estados Unidos, Armenia, Macedonia, Alemania, Italia, Rusia y Ucrania. Cuando parto a una misión hago una intensa preparación sobre los procesos electorales, después a testar, porque una cosa es lo que leemos y otra lo que vemos.