Jefe de Estado pidió a candidatos cumplir las normas de bioseguridad

El presidente de la República, Nicolás Maduro, instó a los candidatos de las venideras elecciones parlamentarias cumplir con las medidas de bioseguridad y distanciamiento físico durante sus actividades de campaña electoral.

“Yo quiero hacer un llamado a todos los candidatos y candidatas para la bioseguridad; yo he visto a mucha gente sin tapaboca en las concentraciones y mucho amuñuñamiento”, dijo durante jornada de trabajo realizada desde el Palacio de Miraflores.

Recordó que pandemia del covid-19 no ha cesado y puso como ejemplo la segunda ola que azota a Europa, luego de haber logrador bajar los índices de contagios que había provocado el virus en los primeros meses de su llegada al viejo continente.

“No se vuelvan locos. Vamos a cuidarnos y vamos a cuidar a nuestro pueblo, no bajemos la guardia porque el cobid-19 es un virus peligroso, un virus mortal y no podemos volvernos locos. Hay una gente que le entró la locura, no, así no, vamos a cuidarnos y vamos a cumplir con las normas de bioseguridad y distanciamiento social”, exhortó.

Señaló como ejemplo del cumplimiento estricto de las normas para evitar los contagios, los protocolos asumidos por el Consejo Nacional Electoral (CNE). “Sigamos el ejemplo que nos está dando el CNE con la aplicación de las medidas de bioseguridad, no se vuelvan locos por favor”, insistió.