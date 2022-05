Jorge Rodríguez asegura que no habrá diálogo para crímenes abominables

El presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, Jorge Rodríguez, aseguró este jueves que desde el Parlamento venezolano se ha trabajado incansablemente por mantener y cuidar la paz del país ante las amenazas de factores internos que obedecen ordenes de Estados Unidos.

La aseveración de Rodríguez, se dio luego de la intervención del diputado Luis Eduardo Martínez en la que aludió a la poca respuesta de la Asamblea Nacional ante los que han violado la constitución y las leyes.

«¿No hemos actuado? ¿Quiénes están sentados aquí en el hemiciclo de sesiones de la Asamblea Nacional?, ¿Quiénes aprobaron 38 leyes de la República en el año 2021?, ¿Quiénes han procedido con serenidad y firmeza para enfrentar y derrotar al más poderoso y sanguinario imperio que haya conocido la historia de la humanidad?», se preguntó el presidente del parlamento.

Asimismo, Rodríguez hizo énfasis en que la justicia debe continuar su rumbo y aseguró que no puede haber perdón para quienes hayan cometido «crímenes abominables», refiere AVN.

«El pueblo de la República Bolivariana de Venezuela ha actuado y vencido, eso no quiere decir que la justicia no deba seguir su curso, eso no quiere decir que quienes hayan cometido crímenes contra la Constitución, contra las leyes de la República contra la vida de sus habitantes, contra la paz, contra el derecho a la alimentación, a la seguridad a las medicinas al combustible al futuro, no me merezca ni deba ser castigado».

Finalmente, dejó claro que en ningún dialogo se ha hablado sobre perdón para aquellos que han violado la Constitución.

«Aquí nadie ha hablado nunca de diálogos para perdón, nadie, y ninguno de quienes hemos estado en este proceso de preservar la paz de la República amenazada durante este tiempo está dispuesto a negociar perdones a crímenes abominables, olvídense de eso porque eso jamás va a ocurrir», finalizó.

El debate se dio este jueves en el parlamento tras la presentación del embajador permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, donde brindó detalles de los planes de Donald Trump y Juan Guaidó para invadir a Venezuela y asesinar al presidente Nicolás Maduro.