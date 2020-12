Jorge Rodríguez: el 6D tiene la palabra el pueblo de Venezuela

El Jefe del Comando de Campaña Darío Vivas del Gran Polo Patriótico, Jorge Rodríguez, se pronunció este miércoles en la red social Twitter, para instar a los venezolanos a votar el próximo 6 de diciembre, para renovar a las autoridades de la Asamblea Nacional.

En esta oportunidad, Rodríguez considera que el ejercicio del sufragio, este próximo domingo, es un compromiso ante el reto que aceptó ayer el presidente de la República, Nicolás Maduro, de dejar la Presidencia si la oposición gana en la Asamblea Nacional.

“Estamos frente a un compromiso de gigantescas proporciones. Nuestro pdte ⁦@NicolasMaduro⁩ ha aceptado el reto de quienes dicen que lo sacarán de la presidencia el próximo domingo. Tiene la palabra el pueblo de Venezuela. Tiene la palabra el pueblo de Caracas. Y Venceremos!”, publicó Rodríguez en su cuenta Twitter.

El martes, Maduro manifestó “dejo mi destino en manos del pueblo de Venezuela. Si vuelve a ganar la oposición en la AN, yo me voy de la presidencia, yo no me quedaré más aquí”.

“Si la oposición gana más votos que nosotros y nos gana las elecciones del domingo, ya asumiremos y tomaremos otro camino”, dijo desde el Teatro Junín de Caracas, tras asumir las elecciones convocadas para el 6D como un reto.