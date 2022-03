Jorge Rodríguez: el pueblo venezolano saldrá indemne y libre del bloqueo

La Asamblea Nacional aprobó por mayoría calificada el Proyecto de Acuerdo en conmemoración del 33° Aniversario de la Rebelión Popular del 27 de febrero de 1989.

El presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez enfatizó que durante la Rebelión Popular del 27 de febrero de 1989, el gobierno de Carlos Andrés Pérez, ordenó disparar contra el Pueblo venezolano.

«Nuestro pueblo fue asesinado, dispararon contra ellos armas de guerra. No vengan a echarle cuentos a quien sabe historias», dijo dirigiéndose a la bancada opositora, quienes habían manifestado su negativa a la aprobación del proyecto, pero desviando el tema, lo cual fue reclamado por el diputado Rodríguez, exigiendo ceñirse a la agenda del día.

«No vengan aquí a estar equiparando una situación de masacre, de represión brutal contra contra todo el Pueblo, porque todavía están las señales de balas en los edificios en El Valle, Petare, en Guarenas, Guatire. Yo no se dónde estaba usted diputado, pero yo me acuerdo dónde estaba yo, mi casa fue allanada y mi madre golpeada brutalmente por las fuerzas armadas»… Todavía está el llanto de las madres que lloran a sus hijos adolescentes (…) por ello, no vengan con un ejercicio de malabarismo político a equiparar el asesinato masivo que recibió habitantes de esta ciudad y de otras ciudad de Venezuela, con la situación que con muchísima fuerza viene enfrentando el Pueblo de Venezuela”.

Rodríguez aseguró que el pueblo saldrá «indemne y libres» de todo estos ataques.

“Lo prometo y lo juro, que nosotros vamos a salir completamente indemnes y libres de este atentado en contra de nuestro Pueblo y nuestra economía, y de este bloqueo” y agregó: «espero que tengan la suficiente decencia y caballerosidad de reconocerlo, en el momento en que digamos: Lo logramos, aún no lo hemos logrado, pero tengan la seguridad que lo lograremos”.

La presentación estuvo a cargo de la diputada Carmen Zerpa, quien destacó que se trata una fecha importante cuando ocurrieron una serie de protestas populares contra el gobierno de Carlos Andrés Pérez, a lo que se llamó “El Caracazo”.

Sostuvo que la oposición de la época estaban subordinados al imperio yanqui, “comenzaron a hacer un proyecto de poder abiertamente, convocados por dirigentes de la oligarquía venezolana, que aún siguen en la palestra política, en estos tiempos», comentó y acotó que esos dirigentes políticos opositores fueron y son “vende patrias”, adoptando acciones contra el pueblo de Venezuela, acumulando mucho dinero “a expensas y robando al pueblo, y la riqueza nacional”.

Acuerdo para conmemorar La Batalla de los Puentes

La Asamblea Nacional (AN) aprobó este 24 de febrero un acuerdo en conmemoración al aniversario número tres de la Batalla de los Puentes, acción Cívico-Militar que derrotó las pretensiones de potencias extranjeras de llevar a cabo una intervención en el país el 23 de febrero de 2019, con apoyo de la derecha extrema encabezada por Juan Guaidó.

Desde la tribuna de oradores del hemiciclo protocolar, el diputado Pedro Infante, recordó algunos de los hechos llevado a cabo por Guaidó como lo fue el concierto en la frontera colombo-venezolana, en el que participaron artistas internacionales que buscaban recaudar fondos para una supuesta ayuda humanitaria.

El acuerdo aprobado por el Parlamento establece: