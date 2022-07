Jorge Rodríguez: estamos en el peor momento del periodismo

El presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, aseguró este jueves que muchas de las grandes conspiraciones en contra de los países democráticos son impulsadas por los grandes medios de comunicación en el mundo, en especial en contra de la paz de los pueblos.

«Acabamos de ver en pleno desarrollo como algunos medios de comunicación basuras en España, en convivencia con personeros paramilitares y parapoliciales de la llamada cloaca en España, actuaron para quitarle favoritismo electoral a la Organización Unidas Podemos», dijo.

Asimismo destacó la necesidad de transformar a los medios de comunicación, «estamos en el peor momento del periodismo en el planeta. Estamos en el peor momento donde los periodistas han dejado de buscar la verdad para buscar su beneficio y solo algunas exepciones son dignas», dijo.

Sin embargo aseguró que muchos controlan los medios de comunicación y se han quitado la careta y están a favor de mantener los gobiernos de derecha en el planeta. «Es una vergüenza que la solución ante los medios de comunicación sea dejar de ver los noticieros, porque ellos construyen las mentiras y terminan creyéndoselas», acotó.

Recordó que muchos periodistas que se hacían eco a través de cobros directos de una cantidad de patrañas en contra de la Organización.

«Esos mismos medios españoles que hoy están señalados se han inventado miles de mentiras en contra de Venezuela, en contra del gobierno del Comandante Chávez y del gobierno del presidente Nicolás Maduro en un ejercicio exagerado de caradurismo», acotó.

El caso Bolton

Rodríguez, hizo referencia a las declaraciones de John Bolton, exasesor de Seguridad de EEUU, quien confesó este martes haber organizado golpes de Estados en otros países y en Venezuela. Bolton hizo esta afirmación en una entrevista en CNN, luego de que el periodista señalara que «uno no tiene que ser brillante para llevar a cabo un golpe de Estado».

«En un ejercicio exagerado de caradurismo aparecen importantes personeros de la administración Trump, como este psicópata llamado John (Bolton) y esta otra señora (Carrie Filipetti), ex subsecretaria de Estado de EEUU , quienes se asombran de que el círculo íntimo del presidente Maduro sea leal, porque ellos están muy acostumbrados a comprar conciencias, a mover los hilos de sus títeres. hablan con gente de la calaña de Luis Almagro, una basurita que está servicio de los Estados Unidos».

Rodríguez destacó que «Luis Almagro fue el artífice del golpe de Estado en contra del presidente Evo Morales, poco después que éste ganara las elecciones con mayoría absoluta en primera vuelta en Bolivia», recordó.

«Y ahora aparece este señor, John Bolton, a decir, lo que ya había escrito en su libro y lo vuelve a decir ahora como si fuera un ejercicio de erudición, porque el periodista se lo plantea como si se hubiera tratado de algo sencillo, cuando todavía recordamos la payasada de John Bolton con una carpeta que decía que enviaría 5 mil marines a invadir Venezuela».

«Cuando este señora dice que el círculo íntimo de Maduro se mantuvo leal a él, me imagino que se refiere al pueblo de Venezuela que se mantuvo leal a la democracia, a la soberanía, a la independencia, a la autodeterminación, al respeto a la Constitución Nacional de la República Bolivariana de Venezuela», acotó.

El jefe del Parlamento rechazó que Bolton haya confesado, «descaradamente» que pasaba 24 horas al día y 7 días a la semana contemplando atacar al mundo.

«Bolton hablaba como si se tratara de una especie de médico, psicólogo, gente que cuidan a la ente, no se refería era a asesinatos, magnicidios, golpes militares, sanciones, de intentos de invasión, de entrenamientos de terroristas y paramilitares en Colombia. De eso era de lo que se ocupaba Bolton y a estas alturas, creo que se convierte en una verdad de perogrullo, de todas las patrañas publicadas en los medios de comunicación, todo estaba al servicio de derrocar a un gobierno democráticamente electo en Venezuela. Todo lo que se publicó, no se salva ni una sola palabra, porque como ahora hay sectores políticos y periodistas en España diciendo que no puede ocurrir lo que ocurrió con Pablo Iglesias, con Monedero, con un canal que es una cloaca, que se llama La Sexta,con unos medios impresos que son una cloaca, donde no se salva casi ninguno, si es cierto como es que no puede ocurrir en democracia la conspiración que ocurrió en contra de Podemos qué podemos decir de la conspiración continuada de los medios de comunicación españoles en contra del gobierno democrático de Venezuela».

«Imaginemos por un momento que el PSUV o que el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela iniciara un proceso de conspiración con medios de comunicación, con falsas noticias con elementos de guerra psicológica, en contra de Pedro Sánchez o del presidente de EEUU. Imaginen el escándalo que se armaría!», comentó.

Repudio a la invasión militar

Durante la sesión ordinaria de este jueves la Asamblea Nacional se aprobó un acuerdo en repudio a las declaraciones de John Bolton y la ex subsecretaria de Estado de EEUU para Venezuela y Cuba, Carrie Filipetti donde declaran abiertamente a medios de comunicación los intentos de invasión militar a la República Bolivariana de Venezuela.

En este sentido, el diputado oficialista Pedro Infante expresó que, «las declaraciones de estos personajes no son para nada casualidad, se basan en la política exterior que ha tenido históricamente Estados Unidos, de intervención y golpes de Estado».

«Hay elementos que coinciden en estos dos personajes, primero son del partido republicano, prosionistas amigos de Israel, belicistas promotores de las guerras, acérrimos anticomunistas, anticubanos, anti venezolanos, anti nicaragüenses, es decir, anti pueblos libres e independientes del mundo, son fascistas halcones de la guerra», indicó.

Asimismo, el diputado Pedro Infante destacó que los golpes de Estado y el asesoramiento para asesinar presidentes y para invadir países datan de la década pasada, desde el año 2010 a 2020.

Por su parte el diputado por la bancada opositora, Oscar Ronderos manifestó en su derecho de palabra que rechazan toda clase de intervención y sanción de cualquier potencia extrajera sobre Venezuela.

«Esta oposición nacionalista que nunca ha estado a favor de una intervención militar de ninguna potencia extrajera, que considera que Venezuela tiene derecho a elegir con quien relacionarse y con quien no, que está en contra de este bloqueo, de estas sanciones que no nos permiten comercializar nuestro petróleo en cualquier lugar del mundo, por eso vamos a apoyar este proyecto de Acuerdo», aseveró.